Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida y avisa a la OMS

El Departament de Salut de la Generalitat ha informado este viernes de la detección de un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida. Salut ha comunicado el caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS), según ha avanzado 'El País' y confirmado EL PERIÓDICO.

Este es el cuarto caso de esta enfermedad notificado en España desde el año 2009, según ha explicado en conferencia de prensa el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, que ha asegurado que la persona afectada está "perfectamente".

Fernández ha dejado claro que este caso no tiene nada que ver con la peste porcina africana, ya que se trata de otro virus.

En estos momentos, expertos estatales, de la Agència de Salut Pública de la Generalitat y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están realizando una evaluación conjunta de la situación.