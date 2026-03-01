Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: "Es un problema preocupante"

Entre el 27% y el 50% de los pacientes ingresados en un hospital en España presentan algún tipo de herida. Las hay de todo tipo. Crónicas, quirúrgicas (tras una intervención) o traumáticas. Todas, explica a EL PERIÓDICO el doctor Daniel Chaverri, cirujano ortopeda y presidente de la Sociedad Española de Heridas (SEHER), representan un problema complejo, con un importante impacto asistencial por el temor a las infecciones. El envejecimiento de la población y el aumento de condiciones crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares han convertido las heridas en una "preocupación creciente" para los sanitarios.

Si una herida quirúrgica se infecta, la estancia hospitalaria puede llegar a duplicarse

"Cuando dicen la palabra 'herida' piensas en lo típico: que te cortas o que te caes. Pero esa es la parte banal. Si no, no existiría una sociedad médica de esto. Hablamos de las heridas de difícil de cicatrización o crónicas", comienza explicando Chaverri, que aún tiene reciente su participación el XIII Congreso Nacional de la SEHER que reunió en Zaragoza a un millar de médicos, enfermeras, podólogos, fisioterapeutas y farmacéuticos.

"Cada vez que manipulamos una herida estamos aumentando el riesgo. Hay que curar cuando lo necesite. Una cura diaria hoy día no tiene sentido" Daniel Chaverri — Cirujano ortopeda y presidente de la Sociedad Española de Heridas

Entre las dolencias crónicas, menciona una especialmente prevalente, la del pie diabético. Una complicación grave caracterizada por la infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos en el pie", señala el médico, que trabaja en el Hospital MAZ, de Zaragoza. El doctor también, alude a las heridas traumáticas provocadas por una fractura abierta o por un politraumatismo.

¿Cuál es el tiempo normal de cicatrización? "Una herida superficial, en un paciente sin factores de riesgo o sin patologías crónicas asociadas, no debería tardar más de dos o tres semanas en cerrarse. A partir de ahí, ya empieza a ser preocupante", responde.

La microbiota

Precisamente en el congreso de Zaragoza, los expertos expusieron cómo la microbiota es una aliada clave en la cicatrización de las heridas. La teoría apunta a que para que una herida cicatrice correctamente debe existir una población bacteriana favorable. Un equilibrio entre buenas y malas, a favor de las buenas. Si por diversos motivos, las malas van superando a las buenas (disbiosis), la herida empezará a cicatrizar más lentamente, sin presentar signos de infección - ya que no habrá todavía bacterias malas suficientes como para ocasionarla- pero sí para llevar a la herida a un estado inflamatorio que ralentice su cicatrización.

"Una herida superficial, en un paciente sin factores de riesgo o sin patologías crónicas asociadas, no debería tardar más de dos o tres semanas en cerrarse" Daniel Chaverri

La mejora de las técnicas de secuenciación genómica ha permitido avances significativos en la caracterización del microbioma en diferentes situaciones y localizaciones de nuestro organismo, lo que abre un nuevo escenario, también para el tratamiento de las heridas, apuntan los especialistas.

Las heridas quirúrgicas

Chaverri reseña algo que, como cirujano, le preocupa: las heridas quirúrgicas, es decir las que se producen tras una intervención. "La mitad de los pacientes ingresados están esperando una cirugía. En los hospitales somos generadores de heridas, porque operamos mucho. Hasta que no cicatriza, no puedo decir que mi cirugía ha finalizado".

"Uno de los aspectos que tratamos es cómo prevenir las complicaciones de la herida quirúrgica, que se puede infectar. Eso alarga las estancias hospitalarias, incluso las duplica. Y puede traer problemas posteriores. La tendencia actual es curar la herida con apósitos y con herramientas que nos permitan espaciar las curas", indica.

Las temidas infecciones

"El mayor riesgo de infección de una herida quirúrgica es en los cuatro primeros días después de la cirugía. Es crucial no manipularla en esos días para no facilitar la infección y se está viendo que curarla con mucha frecuencia no es sinónimo de que lo estamos haciendo bien. Todo lo contrario. Cada vez que manipulamos, estamos aumentando el riesgo. Hay que curar cuando lo necesite. Una cura diaria hoy día no tiene sentido. En cualquier herida se tiende a buscar eso", dice el cirujano.

No existe una cifra exacta de cuántas heridas están detrás de las infecciones que se producen cada año en España. "Es muy difícil dimensionar el problema", señala el doctor. El dato mejor cuantificado es el de la infección de la herida quirúrgica. La tasa es de una media del 2% teniendo en cuenta todos los procesos quirúrgicos (hay algunos de más riesgo y otros de menos riesgo, precisa)".

El médico llama la atención sobre otro punto: el de las heridas es un problema creciente por el envejecimiento de la población. "La edad avanzada significa una cosa que llamamos senescencia celular que es que las células se vuelven viejas y tienen una peor capacidad de replicación y de regeneración. En una persona anciana, la cicatrización es mucho más lenta", advierte.

Dos personas mayores en una imagen de archivo. / David Zorrakino/Europa Press

Resistencia a los antibióticos

En este punto, vuelve a hablar de las temidas infecciones y de algo que les preocupa enormemente: la resistencia a los antibióticos. "Se ha hecho un mal uso, de manera reiterada. Cada vez que tenemos infecciones. Nos estamos viendo más maniatados porque tenemos menos antibióticos para tratar a las infecciones realmente que nos preocupan, las grandes. Además, tenemos pacientes que son alérgicos a muchos fármacos, incluidos a muchas familias de antibióticos".

Noticias relacionadas

Y finaliza con un mensaje: las heridas son un problema de alto impacto. "Es muy importante esa correcta coordinación de diferentes especialistas o disciplinas. Y es donde está ahora mismo el fallo del sistema. Por ejemplo, en pie diabético, demandamos la creación de más unidades. Tendría que ser algo que formara parte de la cartera de servicios de todos los hospitales", se queja.