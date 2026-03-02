Sanidade cifra el seguimiento de la huelga de médicos en Primaria esta mañana en un 5,56%

La Consellería de Sanidade cifra en un 5,56% el seguimiento de la huelga de médicos en Atención Primaria convocada por el sindicato O'Mega durante el turno de mañana de este lunes.

Tal y como recogen en un comunicado, por áreas sanitarias, el seguimiento en el área sanitaria de A Coruña e Cee ha sido del 5%; en la de Ferrol, del 7,03%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 6,6%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 2,89%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 4,75%; en la de Pontevedra e O Salnés, 2,43%; y en la de Vigo, 8,02%.

"Sumarse al acuerdo mayoritario"

La Consellería ha aprovechado para reiterar su petición a O'Mega de que se sume al acuerdo mayoritario sobre atención primaria para "evitarles a pacientes y profesionales los efectos de un paro indefinido".

Recuerdan que el pasado viernes llevaron a cabo un "gran esfuerzo negociador" pero que, "la postura adoptada por el sindicato", impidió llegar a un acuerdo para evitar el paro.

"La Xunta negocia siempre con quien está dispuesto a negociar, como viene haciendo y seguirá haciendo con los representantes de los profesionales médicos que estén dispuestos al acuerdo", remarcan.

En esta línea, han señalado que el mejor ejemplo es que el departamento sanitario ya logró un acuerdo con cinco sindicatos, entre ellos, el sindicato médico Simega, que ya está suponiendo mejoras que ya aplicadas y que fueron aprobadas en el Consello de la Xunta y publicadas en el Diario Oficial de Galicia.

Entre ellas, el incremento del complemento de productividad variable, el reconocimiento de los sábados festivos, incremento del mantenimiento y reconocimiento de los viernes como prefestivos.

Las otras mejoras acordadas están siendo abordadas en el seno de los dos grupos de trabajo de atención primaria (uno de recursos humanos y otro asistencial) que se han constituido "con la finalidad de presentar una reforma integral de la atención primaria antes del verano".