Cazan a un opositor del MIR copiando con gafas de inteligencia artificial en Santiago: fue expulsado del examen y recibió un cero

Un opositor al examen MIR celebrado el pasado 24 de enero en Santiago fue sorprendido copiando mediante el uso de gafas con inteligencia artificial, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad. Los hechos ocurrieron en la Facultad de Derecho, una de las sedes habilitadas para la realización de la prueba. El aspirante fue detectado por los supervisores durante el desarrollo del examen y expulsado en el acto. Su prueba fue calificada con un cero, quedando automáticamente suspendido. Sin embargo, según la Asociación MIR España, no se le habría abierto expediente disciplinario adicional, por lo que podría volver a presentarse en futuras convocatorias.

El caso ha trascendido en un contexto de creciente malestar entre opositores y representantes del colectivo MIR. En declaraciones a EL CORREO GALLEGO, medio del mismo grupo que LA OPINIÓN A CORUÑA, el presidente de la Asociación MIR España (AME), el doctor Jesús Arzúa, consideró el hecho como “gravísimo”, especialmente en un proceso selectivo que requiere meses o años de preparación intensiva. La asociación asegura haber recibido decenas de testimonios sobre presuntas irregularidades durante la celebración del examen en distintas sedes: uso de teléfonos móviles, salidas reiteradas al baño, ausencia de inhibidores de frecuencia, cuchicheos en las aulas o falta de medidas de control suficientes.

El doctor Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España / CEDIDA

Además, Arzúa subraya que el debate no debe centrarse en un caso concreto, sino en la necesidad de revisar el conjunto del proceso. En este sentido, la AME presentó el pasado 12 de febrero un escrito formal dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, en el que exige una auditoría externa, independiente y pública del proceso MIR.

Sanciones insuficientes

Arzúa critica que el caso detectado en Santiago se haya tratado como un hecho aislado y advierte de que, a su juicio, las sanciones actuales podrían resultar insuficientes para disuadir este tipo de prácticas. Según explica, se han detectado perfiles con calificaciones “estadísticamente atípicas”, lo que, sin implicar necesariamente irregularidades, sí justificaría una revisión en profundidad. “Nosotros no acusamos a nadie, pero sí pedimos explicaciones ante un cambio de patrón en los resultados”, subraya el presidente de la entidad, que insiste en la necesidad de garantizar la equidad y transparencia del proceso.

En su escrito, la AME reclama la publicación íntegra de un informe técnico independiente, la comparecencia pública de los responsables del proceso y la depuración de posibles responsabilidades administrativas o políticas en función de los hallazgos. Asimismo, solicita revisar el modelo de contratación de servicios críticos del MIR, reforzar los protocolos de control y calidad del examen y establecer un calendario vinculante que impida modificaciones sin resolución motivada.

“La Asociación MIR España no puede aceptar que un proceso que condiciona la vida profesional y personal de decenas de miles de médicos se gestione mediante improvisación estructural y opacidad administrativa”, concluye el comunicado. Por el momento, el Ministerio de Sanidad mantiene que solo se ha detectado un caso de uso indebido de tecnología durante el examen celebrado en Santiago.