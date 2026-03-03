La Guardia Civil detalla cómo se extraerán los datos de las cajas negras de los trenes del accidente de Córdoba

La investigación del accidente de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas y provocó un centenar de heridos, dará este jueves un paso decisivo con la apertura de las cajas negras de los trenes Iryo y Alvia implicados. En este sentido, los investigadores confían en que la información recogida en estos equipos ayude a reconstruir las circunstancias que rodearon la tragedia, arrojando luz sobre sus causas.

Según detalla la Guardia Civil, en un oficio remitido a la jueza de Montoro el 4 de febrero pasado, los registradores jurídicos de los trenes (JRU por sus siglas en inglés) "son dispositivos diseñados para registrar y almacenar datos críticos sobre la operación del tren, el desempeño del sistema de control y las acciones del conductor".

La función de estos equipos es jurídica y, por ello, los datos registrados "tienen validez legal para analizar las causas de un accidente o incidente ferroviario; verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad y señalización, y monitorear la interacción entre el personal de conducción y los sistemas del tren", precisa.

Fabricante y empresas ferroviarias, claves

A pesar de que ambos trenes empleaban registradores de la marca Teloc, se trata de modelos diferentes. La Policía Judicial ha informado a la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro de que la extracción será desarrollada por un técnico cualificado, "que utilizará una fuente de alimentación externa para arrancar los registradores y, por medio de un dispositivo externo de memoria, recogerá todos los datos". Para obtener información, esos datos deben tratarse con un software específico.

En una comunicación posterior, explica que "para poder extraer los datos, es necesario alimentar los registradores con una fuente de alimentación externa de 72 voltios de corriente continua y puentear algunas señales. La fuente externa debe proporcionarla o bien el fabricante o bien la empresa ferroviaria".

También matiza que "la extracción de datos se puede realizar mediante una memoria USB o mediante un ordenador", aunque "los archivos resultantes deben ser leídos con un software nativo del fabricante".

Contrato con el fabricante

La Guardia Civil ha desaconsejado trasladar a Córdoba las cajas negras y el grabador de imágenes instalado en el Iryo, que ahora son custodiados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), con sede en el Ministerio de Transportes. Argumenta que evitar el desplazamiento contribuiría a garantizar la seguridad física de los registradores "y, en especial, del sistema grabador de imágenes", que es "no resistente a impactos". A estas motivaciones añade que todo el personal técnico necesario para la prueba reside en la ciudad de Madrid.

En el mismo documento, informa de que la CIAF ha gestionado un contrato con la fabricante de los equipos para que ofrezca su asistencia tanto en la extracción de los datos como en el análisis posterior, una actuación donde participarán las empresas ferroviarias. "Esta opción es la que ofrece mayores garantías", afirma.

Por otra parte, las cámaras de seguridad ubicadas en los coches del Iryo emplean un grabador de la marca Leonardo. Este dispositivo debe conectarse a una fuente de alimentación externa para extraer los datos, pero los investigadores detallan que "debe realizarse de determinada forma, ya que, transcurridos siete días desde el momento de la grabación, los datos pueden llegar a corromperse y no recuperarse". La extracción de los vídeos solo puede ser efectuada por el fabricante del equipo.