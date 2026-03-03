Mutismo en Vox: rehúsa valorar el discurso de María Guardiola

Aunque solo pronunció la palabra ‘Vox’ una vez, María Guardiola se dirigió a los de Abascal de forma evidente y continua durante su discurso de investidura en la tarde de este martes, porque en sus manos está la gobernabilidad de Extremadura. Sin embargo, el grupo parlamentario liderado por Óscar Fernández Calle, con 11 diputados, no ha querido realizar valoraciones al finalizar la intervención de Guardiola, algo que es costumbre y que sí han hecho el resto de grupos (PP, PSOE y Unidas por Extremadura).

Las últimas declaraciones públicas del Vox han llegado este martes de boca de su líder nacional, Santiago Abascal, pocas horas antes del inicio del debate. Supedita los posibles pactos de gobierno con el PP en Extremadura y Aragón a «un cambio de rumbo radical» que ofrezca «garantías» a las posturas de su formación en determinadas áreas. A la vez, Abascal ha querido subrayar que la mano de su partido sigue «tendida» para poder formar parte de los ejecutivos autonómicos en ambas comunidades.

El líder de Vox señala que su partido está «más que interesado» en construir «una alternativa», pero necesita «garantías» de que habrá un efectivo «cambio de rumbo» en cuestiones que para la formación resultan prioritarias, como la defensa del campo, el apoyo a la industria, las rebajas de la carga fiscal, la seguridad en las calles y, un argumento que siempre reitera Vox, el uso de «todas las medidas a disposición de las autonomías para revertir la invasión migratoria».

"Es pronto"

«Si nos ponemos de acuerdo en todas esas cosas yo creo que puede haber un acuerdo, pero es muy pronto para decirlo todavía», ha apuntado Abascal desde León en referencia al posible pacto en Extremadura. Según explica, la negociación está «avanzada, pero no está concluida». Al mismo tiempo, ha vuelto a dejar en un plano secundario la distribución de cargos y reitera su disposición a formar gobierno en Extremadura, independientemente del voto que se produzca este miércoles.

También Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, se ha referido este miércoles a la cuestión extremeña, condicionando el apoyo de Vox al discurso que la candidata del PP pronunciara desde la tribuna de la Asamblea. "No es que dependa de alguna manera, depende del todo, porque es la candidata a la Presidencia del Gobierno en Extremadura y en su mano estará la capacidad de formar gobierno o no", ha respondido Millán al ser preguntada en una rueda de prensa si su voto dependerá de alguna manera de la intervención de esta tarde de Guardiola.

Las palabras de Guardiola

La candiata del PP a la investidura se ha referido directamente a Vox en su discurso con estas palabras: "Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Sé que hoy no lo tengo. Pero nadie puede negar que juntos impulsamos medidas que han funcionado. Y no voy a regodearme en la diferencia, sino a centrarme en lo que nos une".

Guardiola ha proseguido: "Hay muchas cosas en las que coincidimos. Y otras en las que no, como es normal, porque no somos el mismo partido. Cada uno defendemos con pasión nuestros programas. Pero no somos incompatibles. No hay un muro entre nosotros".

Turno y votación de Vox

Habrá que esperar a conocer el posicionamiento de Vox a su turno en el debate de Investidura, en la mañana de este miércoles. Luego, ya por la tarde, Guardiola necesita un ‘sí’ de Vox para sumar mayoría absoluta y salir investida, o bien una abstención el próximo viernes en la segunda votación.

Solo en dos ocasiones se ha llegado a una segunda votación en la historia de Extremadura, y en ambos casos se logró la investidura. Nunca se han perdido las dos votaciones, lo que abriría un escenario inédito en la región.