Inteligencia artificial: el algoritmo redirige vocaciones femeninas y refuerza roles tradicionales

La inteligencia artificial(IA) ha dejado de ser una herramienta puntual para convertirse en un interlocutor central que influye en la identidad, la autoestima y las aspiraciones de la juventud. El informe 'El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes', elaborado por LLYC en el marco del 8-M, Día Internacional de la Mujer, advierte de que esta tecnología, lejos de ser neutra, está validando estereotipos del pasado y amplificando sesgos históricos. Según los datos del estudio, la IA no actúa igual con los chicos que con las chicas: el 56% de las respuestas analizadas etiquetan a las jóvenes como "frágiles", situándolas en una posición de debilidad; además, recomienda a las mujeres buscar validación externa seis veces más que a los hombres y redirige el 75% de sus vocaciones hacia la salud y las ciencias sociales.

“No es la IA la que está sesgada, sino la realidad. El informe confirma que la inteligencia artificial no corrige los déficits que tenemos. Refleja y amplifica una mayor protección a ellas hasta reducir su autonomía, eterniza los techos de cristal o refuerza la presión estética. En definitiva, no cuestiona los roles tradicionales sino que los legitima. Lo cierto es que, si no cambia la realidad, no podemos pedirle a la IA que cambie sus respuestas”, señala Luisa García, socia y CEO Global de Corporate Affairs en LLYC y coordinadora del estudio.

El informe, realizado en 12 países durante 2025, analiza el impacto de la inteligencia artificial en jóvenes de 16 a 25 años a partir de un análisis masivo de 9.600 recomendaciones y el examen de cinco grandes modelos de IA, entre ellos ChatGPT, Gemini o Grok. Entre sus conclusiones destaca el "techo de cristal programado", una dinámica por la cual el algoritmo orienta de forma desigual las vocaciones: redirige a las mujeres hasta tres veces más hacia ciencias sociales y salud, mientras incentiva en los hombres el liderazgo y la ingeniería.

El estudio también detecta un "éxito bajo sospecha": la IA califica de "impresionante" que una mujer gane más que un hombre -una reacción que no aplica a la inversa- y, en nueve de cada diez consultas en las que ellas aparecen en minoría profesional, construye escenarios laborales hostiles. Además, identifica un doble rasero emocional: ante conflictos, la IA "politiza" el malestar femenino vinculándolo al sistema o al patriarcado en el 33% de los casos, mientras despolitiza el de los hombres, desplazándolo hacia el autocontrol o hacia interpretaciones individualizadas.

La mirada sesgada del algoritmo

Otra de las alertas del informe es la llamada "mirada sesgada del algoritmo", que puede entrenar a los jóvenes para aceptar la desigualdad como norma generacional al repetirse en recomendaciones cotidianas. En el plano de la identidad y el cuerpo, el estudio apunta a "la trampa de la estética": ante inseguridades, la IA responde con consejos de moda un 48% más a las mujeres que a los hombres; en modelos de código abierto como LLaMA, las menciones a la apariencia femenina serían un 40% superiores.

En paralelo, mientras asocia a los hombres con la "fuerza y funcionalidad", vincula el bienestar femenino a la "autenticidad" y a "sentirse única", e incluso recomienda a los hombres ir al gimnasio hasta dos veces más que a las mujeres para afrontar rupturas emocionales. El análisis también muestra que, en la esfera privada, la IA legitima roles tradicionales: el afecto aparece como un atributo materno en una proporción tres veces superior a la paterna y al padre se le desplaza a un rol de "ayudante" en el 21% de las respuestas, en lugar de ser reconocido como corresponsable. Esta lógica desemboca en la "sobrecarga de la heroína", una narrativa que refuerza la idea de que la mujer no solo cuida, sino que debe hacerlo con excelencia moral permanente.