Andema premia a David López Frías por un reportaje en El Periódico sobre la ruta de las falsificaciones

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) ha hecho entrega este jueves de los IV Premios de Periodismo de ANDEMA Javier Navarro en el Auditorio Banco Sabadell en Madrid. Esta edición cuenta con dos categorías más para dar cabida a todo tipo de medio por formato y difusión, y se ha batido el récord de piezas presentadas con 54 trabajos de medios nacionales y regionales en papel, digital, radio y televisión.

“Una red de chivatos y abogados: así persigue CrossFit a los gimnasios que usan su marca sin permiso”, de Alejandro Galisteo y publicado en El Confidencial; “La ruta de las falsificaciones: de un zulo en Bangladés al paseo marítimo de tu pueblo” publicado en el Periódico por David López; “La venta de productos falsificados en Internet”, de Beatriz Ramos y emitido en Onda Cero; y “La falsificación deportiva, un negocio millonario sin puerto fijo”, publicado en 17 periódicos regionales del Grupo Vocento por Fernando Morales y Alejandro Sánchez, han sido las piezas ganadoras de los IV Premios de Periodismo Javier Navarro de ANDEMA.

Debido a la cantidad de trabajos presentados y a la calidad de los mismos, el jurado ha decidido hacer una mención especial y otorgar un segundo premio a los finalistas de cada una de las categorías.

De esta forma, “TikTok, ‘brainrot’ y marcas registradas: la odisea legal de un fenómeno exitoso sin autor reconocido”, de Patricia Esteban y publicado en Cinco Días Legal; “La invasión: China tiene ya más marcas registradas que España en la Unión Europea por primera vez y presenta más solicitudes que Alemania”, publicado en El Mundo por Carlos Segovia; “El Perfume”, del programa Equipo de Investigación; y “Más de 132.031 productos intervenidos y más de 200 investigados y detenidos”, de Franciso Iván Gómez y publicado en Diario de Almería, han sido las cuatro piezas que se han llevado el segundo premio en cada una de las categorías.

“Se ha pasado de 16 piezas y 2 categorías en la primera edición, a 54 piezas y 4 categorías en ésta. Este crecimiento cuantitativo viene acompañado de un incremento también en la variedad de temas y en la calidad de los trabajos presentados. Aparte del fenómeno de la venta de falsificaciones, vemos como se abordan temas como el empaquetado genérico, la vulgarización de la marca, los retos y oportunidades que presenta la IA para defender la Propiedad Industrial o los efectos nocivos para el medioambiente que provocan estos productos ilícitos, entre otros”, ha señalado Gerard Guiu, director general de ANDEMA.

La ceremonia de entrega de los galardones ha sido conducida por Isabel Lobo, periodista y subdirectora del programa Por fin de Onda Cero, y se ha celebrado por tercer año consecutivo en el Auditorio Banco Sabadell, empresa asociada de ANDEMA y colaboradores de los premios.

Tras la bienvenida a los asistentes de Juan Valdés, director de Comunicación Externa de Banco Sabadell, la directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, Olga Ruiz, ha realizado la apertura institucional. Por su parte, Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA y consejero delegado de Mahou-San Miguel, ha sido el encargado de inaugurar la ceremonia de entrega.

Esta edición ha contado con la participación de la periodista Isabel Gemio como madrina de la IV edición y ha sido, clausurado por Pablo Garde Lobo, subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la OEPM.

La entrega de los premios ha contado con la presencia de representantes de asociaciones e instituciones, de asociados de ANDEMA, así como de otras empresas y periodistas, y representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El director general de ANDEMA, ha destacado la consolidación de estos premios, únicos en España de periodismo sobre Propiedad Industrial, que se crearon con el objetivo de promover y reconocer la labor de los periodistas en la divulgación y acercamiento a la opinión pública de la contribución de la Propiedad Industrial.