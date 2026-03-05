La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: "Es un ataque a la movilidad sostenible"

"Si la directiva europea ya era bastante restrictiva hacia los VMP (Vehículos de Movilidad Personal), la ley española resulta absolutamente draconiana, un castigo económico arbitrario sin ningún tipo de justificación técnica". La queja es de Aurora Fernández, presidenta de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP), pero también es el clamor surgido desde todo el sector del patinete. Desde los fabricantes hasta los usuarios. No entienden la ley y creen que puede asestar un golpe mortal a este tipo de vehículos, con miles de usuarios pensando en bajarse del patinete para siempre.

El primer problema, apuntan, es que estas leyes no han sido consensuadas con las asociaciones o colectivos de los vehículos de movilidad personal. "Todo lo contrario: se han rechazado nuestras recomendaciones y peticiones de que no se impusiera un seguro obligatorio a los VMP. Tanto desde las asociaciones como desde la federación siempre hemos recomendado a los usuarios contratar un seguro voluntario como los de antes, con primas anuales de entre 20 y 50 euros, pero el obligatorio actual impone a un vehículo de 25 kg y de 25 km/h de velocidad máxima las mismas coberturas que a otro que pesa cien veces más y se mueve cinco veces más rápido, lo que no guarda ninguna proporción", prosigue Fernández.

"El registro es algo absurdo"

Más allá va Gorka Pradas, director del Clúster de Innovación para la Micromovilidad Eléctrica (CLIME) que representa a la parte de la industria. "Nuestra postura es bastante clara: un registro con matriculación para un patinete eléctrico es algo absurdo. Básicamente, porque no es normal que haya que controlar de la misma forma a un coche que a un vehículo que no pesa más de 25 kilos".

Entienden que la medida penaliza precisamente a los que más sufren la siniestralidad protagonizada por estos vehículos. Según un estudio de Mapfre de siniestralidad en 2024, de los 14 fallecidos en accidentes en los que estuvieron involucrados (no necesariamente causados por) VMP, 13 eran los propios usuarios de estos. El decimocuarto, un motorista. De los 40 peatones atropellados por VMP, ni uno solo de ellos falleció (contra el 6% de los atropellados por otros vehículos).

Pólizas

Sin embargo, los usuarios deberán pagar pólizas que aseguren cantidades millonarias por responsabilidad civil, entre 6,75 y 70 millones de euros, lo que provoca unas primas muy altas. "Se supone que la función de los seguros es poder indemnizar a los damnificados de posibles accidentes, y 70 millones puede ser una cantidad justificable para un vehículo de dos toneladas y 120 km/h de velocidad porque, si perdiera el control y arrollara a una multitud, podría provocar una gran cantidad de fallecidos y heridos. Sin embargo, un VMP supone un riesgo muchísimo menor: un turismo en una colisión se lo va a llevar por delante sin casi enterarse y sufriendo solo daños de chapa leves", señala Fernández.

El perjuicio económico, señalan, también viene derivado de las multas previstas por falta de registro o seguro. Recuerda Pradas que "se trata de una sanción entre 200 y 800 €, que es más del 60% del PVP de un patinete eléctrico". "Es una condición abusiva, teniendo en cuenta además que no ha habido moratoria –señala–. Se avisó de un día para otro. Este registro estaba contemplado en el Reglamento General de Circulación, pero la DGT lo aprobó por vía rápida. Creemos que es un ataque directo a la movilidad sostenible".

Informe para Europa

De hecho, desde CLIME van a llevar el caso a Europa: "Junto con las empresas que representamos y ahora mismo sobre todo fabricantes, pero también compañías de alquiler. Estamos recopilando información para elaborar un informe para denunciar ante la Unión Europea esta salvajada que se está llevando a cabo".

Aurora Fernández, por su parte, lamenta que "un medio de transporte con un futuro prometedor y que inicialmente disfrutó de una explosión de ventas y usuarios ahora ya no resulte tan atractivo". Según la federación, se han reportado descensos del 40% en las ventas de 2025 respecto del año anterior en marcas emblemáticas, y del 30% el pasado enero, ante la entrada en vigor del registro, matrícula y seguro obligatorio. "Todo decidido por razones absolutamente arbitrarias y carentes de fundamento técnico, y por personas que desconocen los VMP y no los utilizan y que están poniendo en peligro el proceso de descarbonización", cuestiona Fernández.