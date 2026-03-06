La gallega Mónica Fernández Maceiras crea artículos en gallego y castellano para visibilizar a mujeres en Wikipedia

Es uno de los grupos de mujeres que editan en Wikipedia y su nombre, Cuarto Propio en Wikipedia, es ya toda una declaración de intenciones. Impulsado por Carmen Galdón Corbella y constituido en 2015 por usuarias de Wikipedia de orientación feminista, su denominación alude al célebre ensayo Una habitación propia, de Virginia Woolf, donde la autora revindicaba que las mujeres necesitan independencia económica y un espacio físico propio para alcanzar la libertad individual y creativa.

Con el lema «Sin mujeres, Wikipedia no es una enciclopedia», el objetivo prioritario de Cuarto Propio en Wikipedia es disminuir la brecha de género aumentando el número de biografías de mujeres y la participación de editoras dentro de la enciclopedia digital y contribuir a eliminar el enfoque androcéntrico presente en muchos contenidos. «Las biografías femeninas se sitúan entre un 17 y un 23%, dependiendo del idioma. Esta baja representación se debe, en gran parte, a la escasa participación de editoras, que constituimos alrededor del 20% de la comunidad editora», explica la ferrolana Mónica Fernández Maceiras, que ha creado 137 artículos en gallego y 165 en castellano.

Además de crear biografías de mujeres, el grupo también trabaja en reducir la brecha de editoras, ampliar temáticas relacionadas con mujeres -colectivos, asociaciones, activismo- y revisar artículos existentes para eliminar sesgos sexistas. «Nos encontramos mucho contenido con un lenguaje androcéntrico, con referencias a las mujeres solo como ‘esposa de’ o ‘madre de’, datos sobre su aspecto físico que no aportan nada a sus logros y que no aparecen en el caso de las biografías masculinas, imágenes en las que aparecen en segundo plano y alusiones a ellas con el nombre de pila o con un diminutivo», comenta.

«Me gusta dar visibilidad a las mujeres gallegas y a los colectivos femeninos» Mónica Fernández Maceiras — Editora de Cuarto Propio en Wikipedia

Para corregirlo, el colectivo elaboró una guía breve sobre cómo editar con perspectiva feminista en Wikipedia.

Las personas del grupo tienen perfiles profesionales diversos y han aprendido a editar Wikipedia de forma autodidacta y colaborativa. Fernández Maceiras trabaja en administración y no tenía experiencia propia en edición digital.

El proyecto funciona de manera voluntaria y flexible: cada integrante edita según sus intereses y disponibilidad. «Cada una elige las mujeres que escribe según sus intereses personales. A mí me gusta visibilizar a mujeres gallegas, tanto en gallego como en castellano, así como traducir al gallego biografías de activistas políticas, científicas, músicas, etcétera. También me interesan los colectivos de mujeres», comenta.

El gran desafío al que se enfrentan las editoras a la hora de crear una biografía femenina es la falta de fuentes fiables que constaten la relevancia de la persona -noticias, publicaciones, investigaciones- y sin las cuales, los artículos son suprimidos de la enciclopedia digital. «Wikipedia no es fuente primaria; necesitamos otras que avalen los datos que aportamos», explica.

Actualmente unas quince personas participan con cierta regularidad, aunque la participación varía. «Es un proyecto vivo y voluntario. Cada persona participa según el tiempo del que disponga», afirma.

El grupo comenzó reuniéndose en Medialab Prado (Madrid), un espacio cultural y tecnológico. Tras la pandemia, se trasladó a Matadero y de ahí a la biblioteca del Museo Reina Sofía, donde actualmente se reúnen en formato mixto (presencial y virtual) todos los martes.

En estos diez años, Cuarto Propio en Wikipedia ha incorporado cientos de artículos sobre mujeres y ha impulsado iniciativas como las «editatonas», maratones de edición y traducción de artículos sobre temas concretos, a menudo vinculadas a fechas como el Día de las Escritoras. También ha abierto espacios de debate público con sus «conservatorios».