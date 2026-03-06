Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 15, 16, 19, 28 y 37 y las estrellas 6 y 9.
El código del Millón ha sido el ZHT98118.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo
- Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy
- La Xunta, pendiente de las luminarias para comenzar las obras en el puente de O Pedrido
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- Abre un paraíso para los amantes de la cultura en A Coruña: 'Tenemos 7.000 vinilos, otros tantos cómics y de películas he perdido la cuenta
- Breogán Park incorpora a su proyecto en Agrela, en A Coruña, un hotel de la cadena B&B Hotels
- «Soy el primer Riki del Dépor, por lo menos que se noten los años»