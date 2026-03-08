La educación privada fía su crecimiento a la FP: un 60% más de alumnos en tan solo una década

La revolución silenciosa de la Formación Profesional ya no pasa desapercibida. Esta opción ya no es solo una de las favoritas en la educación pública, sino también en la privada que, precisamente, consolida su crecimiento en torno a ella a un ritmo que no tiene parangón en ninguna otra etapa educativa. Mientras que en el resto de etapas, de infantil a bachiller, el número de alumnos aumentó un 11,9% en la última década, en la FP lo hizo en un 57,7%, al doble de velocidad que en la pública.

En cifras absolutas, la FP pública creció más y concentra la mayoría de la oferta, pasando de 42.789 a 54.478 alumnos entre los cursos 2014-2015 y 2024-2025; esto es, un 27,3% más. La privada, en el mismo periodo, elevó su matrícula de 7.023 a 11.073 estudiantes. El resultado es que hoy casi uno de cada seis alumnos de FP en Galicia estudia en un centro privado: el 16,9% del total, frente al 14,1% de hace una década.

El motor principal de esta expansión se encuentra en los ciclos de grado superior, donde la matrícula privada pasó de 3.159 a 5.650 alumnos, un aumento cercano al 79%. Mientras, los alumnos de la FP básica se incrementaron en un 196,24%, pasando de 319 en el curso 2014-2015 a 945 en el 2024-2025; y los de grado medio, lo hicieron en un 26,32%, alcanzando los 4.478 estudiantes el curso pasado.

Pero el reparto no es homogéneo en todo el sistema: en base a los últimos datos detallados, del curso 2023-2024, los centros concertados aglutinan el 64% del alumnado de FP no pública, frente al 36% de los privados sin financiación. Así, la educación concertada concentra el 100% de la oferta privada de FP básica y buena parte de los grados medios (el 78%). Solo en los grados superiores el reparto se equilibra algo más, con 2.517 alumnos en la concertada frente a 2.151 en la privada no financiada.

A este crecimiento se suma el impulso de la enseñanza a distancia. En la red pública, las plazas en esta modalidad pasaron de 4.683 a 14.254, un 204% más. En la privada, hace una década no existían y hoy ya suman 1.309 alumnos, todos en centros no concertados, lo que apunta a un modelo de expansión basado en la flexibilidad y la oferta online.

Evolución del alumnado de la FP Pública y Privada / Simón Espinosa

Esta tendencia gallega responde al contexto nacional de expansión de la FP en la educación privada. Según el análisis hecho por Comisiones Obreras este año, el curso pasado en España un 71,6% de la oferta de FP presencial era pública (no se empleó en las estadísticas la que se imparte a distancia por falta de datos oficiales y contrastables en todas las autonomías), una cifra casi 9 puntos porcentuales menor que la gallega, donde ascendió al 80,5%.

De este modo, Galicia se encuentra entre las autonomías con menos Formación Profesional privada, un 19,5%, solo por detrás de Navarra (18,1%), Extremadura (13,9%), Castilla-La Mancha (12%) y Canarias (8,7%). En el lado opuesto de la balanza se encuentra el País Vasco, con un 43,8% de oferta privada, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid, con un 37,6%, Aragón (35,9%) y Cataluña (35,6%).