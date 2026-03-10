Galicia, la quinta autonomía con más casos activos de violencia de género, registra 6.072 víctimas en el sistema VioGén

En octubre de 2025 el Ministerio del Interior tenía detectadas 6.161 víctimas de violencia de género en Galicia a través del sistema VioGén. A día 28 de febrero de 2026, contaba con 6.072, 89 menos que hace cinco meses.

Según se desprende de datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que indican que a nivel nacional hay 102.567 casos activos, de los que casi una treintena están en riesgo extremo, 987 en alto, 14.396 en medio, y 87.157 en bajo. En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos a nivel nacional, Interior señala que existen 1.254 mujeres menores de 18 años; 25.129 de 18 a 30; 47.605 de 31 a 45; 26.120 de 46 a 64; y 2.459 de 65 o más.

Igualmente, refleja un total de 53.297 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo que están en esta situación desde marzo de 2019, según datos acumulados. Así, en un total de 1.551 de estos casos, los hijos se han encontrado en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Estos casos son los que tras la práctica de la valoración policial del riesgo a la víctima, conforme al vigente Protocolo 2025, y existiendo niños a su cargo, «se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores».

Asimismo, la estadística revela que un total de 12.330 casos de víctimas con menores a cargo de «especial relevancia» llevan en esta situación siete años, según los datos de VioGén. En los Casos de especial relevancia y menores en situación de riesgo, el sistema VioGén genera para estos casos una «diligencia automatizada» que se adjunta al informe de valoración policial del riesgo y al atestado, al objeto de recomendar a la autoridad judicial y fiscal la práctica de evaluación adicional experta en el ámbito forense.

Galicia es la quinta autonomía con más casos

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.376; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.829; la Comunidad de Madrid, con 12.341; Canarias, con 6.529; Galicia, con 6.072; Murcia, con 5.697; Castilla y León, con 5.538; Castilla-La Mancha, con 5.470; Baleares, con 3.952; Extremadura, con 2.937; Aragón, con 2.449; Asturias, con 2.186; Navarra, con 2.138; Cantabria, con 1.608; La Rioja, con 908; Ceuta, con 299; y Melilla, con 238. De esta forma, la gallega asciende un puesto en la lista, situándose como la quinta comunidad con más víctimas registradas.

A 28 de febrero, los cuerpos de Policía Local de 838 ayuntamientos del Estado están en modo «interacción total» en el sistema VioGén. Pertenecen a 15 comunidades autónomas, entre las que se encuentra Galicia.

La Xunta presume de tener una de las tasas «más bajas»

A esta razón, la Consellería de Política Social e Igualdade ha destacado que Galicia se mantiene como la segunda CCAA con la tasa de violencia de género más baja de todo el Estado, situándose seis puntos porcentuales por debajo de la media estatal: un 13,3% frente al 19,2% nacional.

Apuntan que no se puede establecer una comparativa «realista» entre comunidades con las cifras en bruto ofrecidas por el Ministerio del Interior, «ya que no es lógico equiparar los casos activos de Galicia, que tiene 1,4 millones de mujeres, con comunidades como La Rioja, que tiene solo alrededor de 164.000». Afirman que si se tienen en cuenta los datos anuales en base a la población, Galicia se sitúa como la segunda comunidad con mejores cifras porcentuales.