ACCIDENTE
Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza entre María de Huerva y Botorrita
Las víctimas son una mujer de 79 años y su hijo de 52. Otro hijo de la víctima dio el aviso cuando los encontró tumbados en el suelo
Israel Salvador
Una tragedia ha sacudido las localidades zaragozanas de María de Huerva y Botorrita. Dos personas han perdido la vida en su vivienda de la urbanización Montepinar, en el término municipal de María de Huerva. La Guardia Civil investiga actualmente las circunstancias que rodearon este fatal accidente.
El aviso llegó a las 23:20 horas del 9 de marzo, cuando un familiar acudió a la vivienda y encontró a su madre, de 79 años, y a su hermano, de 52, tumbados en el suelo. De inmediato, los equipos de emergencia y la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar. Lamentablemente, los servicios médicos certificaron el fallecimiento de ambas personas poco después de su llegada.
Según la primera valoración del forense presente en la vivienda, las víctimas podrían haber fallecido por inhalación de monóxido de carbono, posiblemente procedente de la estufa que utilizaban para calentar el domicilio. No se observaron signos de violencia en el lugar. A las 3:45 horas se procedió al levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Aragón.
El suceso ha causado conmoción entre vecinos y familiares. Mientras, la Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
