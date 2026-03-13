El salto de un esmoquin de Lalín a los Óscar

En la madrugada del domingo al lunes, quienes aguanten con el sueño podrán conocer a través de Movistar+ al segundo si la película gallega Sirat logra alguno de los dos Óscar a los que aspira (mejor película internacional y mejor sonido). Mientras cruzamos los dedos para que el coruñés Oliver Laxe y su equipo se lleven la estatuilla, se van conociendo detalles de cómo irán vestidos.

Desde Adolfo Domínguez, de momento, no quieren desvelar nada acerca de su diseño para el director que también vistieron para la gala de los César franceses. Para aquella jornada, Laxe lució un traje negro de cuello mao de la firma ourensana.

Florentino Cacheda hijo, en su fábrica textil en Lalín, donde realizaron el traje confeccionado para Xavi Font. / Bernabé

Si desde Adolfo Domínguez -que ya habían vestido a Laxe en varias ocasiones durante la campaña de O que arde- prefieren aguardar para facilitar detalles, desde Florentino sí han querido soltar alguna cosilla sobre el que ha confeccionado para Xavi Font, productor gallego de Sirat.

Tela italiana de lana

Florentino Cacheda, responsable de la firma de moda asentada en Lalín (Pontevedra), revela que «le hemos preparado un esmoquin todo confeccionado íntegramente en tela italiana, especial para tejidos de fiesta y ceremonia. Esta tela aporta una dosis más de elegancia para la gala» de entrega de los premios de la Academia de Hollywood.

El tejido no es de seda sino de lana aunque esta aporta «una imagen de pequeño brillo. Es un jacquard muy bonito con un toque especial», resalta el diseñador y CEO de Florentino.

Una de las costureras de Florentino. / Bernabé

«Quiere apostar por cosas hechas desde Galicia»

Reconoce Florentino Cacheda que «nos hace mucha ilusión que Font haya pensado en nosotros. Es una satisfacción que nos eligiese para acompañarlo en este día tan importante. Es un privilegio. Nosotros, desde el primer momento, nos hemos mostrado muy disponibles. Él nos transmitió la idea de que quería apostar por las cosas hechas desde Galicia».

El traje de Florentino que portará Xavi Font «no es un esmoquin más. Atendimos a su gusto y presenta un estilo clásico pero con ciertas dosis de renovación».

Florentino Cacheda resalta que con la elección de la firma para verse en los Óscar «demostramos que hay marcas gallegas suficientemente preparadas para un día como este», el de la gala de los premios de cine más importantes del planeta.

Xavi Font: «Lo tenemos muy difícil pero no podemos bajar los brazos»

Por su parte Xavi Font señala que «estamos muy ilusionados. Lo importante ya está hecho porque todo el mundo quiere trabajar con nosotros y estar en la próxima película de Oliver. Los grandes productores del mundo y grandes actores quieren estar en el siguiente largometraje. No es casual que se hagan fotos con él».

Font cree que «esta visibilidad es el premio real. En la categoría de mejor película internacional el Óscar no es una batalla perdida. Lo tenemos muy difícil, sí, pero estamos ahí y tenemos mucha visibilidad. Incluso las dos grandes películas se cancelan entre ellas y el tercer caballo acaba teniendo más posibilidades. No podemos bajar los brazos».