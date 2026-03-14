Roberto Verino: «La ropa tiene un poder silencioso sobre la autoestima y la actitud»

El diseñador gallego Roberto Verino vuelve a Madrid este lunes en el marco de la Semana de la Moda de la capital española para presentar su nueva colección de primavera/verano: Luz Serena. En un momento en el que la moda oscila entre el ruido y la velocidad, el diseñador reivindica la calma como forma de elegancia. En sus creaciones explora una estética luminosa y depurada donde la sofisticación se construye desde la sencillez, la calidad de los tejidos y una paleta creada sobre una base de tonos neutros que dialogan con clásicos como el negro, el blanco y el rojo. Con décadas de trayectoria y una mirada siempre fiel a su idea de estilo atemporal, Verino propone en esta colección una pausa: prendas pensadas para durar, para acompañar el ritmo real de la vida y para vestir con naturalidad una elegancia contemporánea. Hablamos con él sobre inspiración, oficio y el significado de esa “luz serena” que da nombre a su nueva colección.

Luz Serena es un nombre muy evocador. ¿Qué historia o emoción quiso transmitir con esta colección de primavera/verano?

Luz Serena nace de una reflexión sobre la belleza cuando se vive con naturalidad. Me interesaba hablar de una elegancia luminosa, sin estridencias, de esa forma de vestir que transmite seguridad y bienestar sin necesidad de exagerar. La colección propone precisamente esa actitud: una elegancia relajada y sofisticada.

Uno de los diseños masculinos de la colección / Cedida

Son prendas que acompañan el ritmo del verano, que se mueven con el cuerpo y que permiten disfrutar de la luz, del aire y de los momentos sencillos.

¿En qué momento surgió la idea de esta colección y cuál fue la primera imagen o referencia que tuvo en mente?

Más que surgir en un momento concreto, esta colección nace de una observación cotidiana, de esa belleza que está presente cada día en la luz: cómo transforma los espacios, cómo cambia los colores, cómo envuelve las cosas con una elegancia casi silenciosa. En un mundo cada vez más acelerado, me interesaba detenerme en esa sensación que produce la luz cuando todo parece encontrar su equilibrio.

¿Qué materiales o tejidos han sido claves para construir el espíritu de Luz Serena?

El lino tiene un gran protagonismo por su ligereza y su elegancia natural, muy ligada al verano. También hemos trabajado crepé y gasas ligeras que aportan fluidez y movimiento a las siluetas. Junto a ellos aparecen texturas con carácter, como el ante en versiones muy suaves y los tejidos de crochet, que introducen un matiz artesanal y muy luminoso en la colección.

El lunes presenta su nueva creación en Madrid. Después de tantos años de carrera, ¿qué sigue emocionándole del momento en que una colección llega por fin a la pasarela?

En realidad no se trata de un desfile al uso, sino de una presentación más cercana y social, pensada para que los invitados puedan descubrir la colección de una forma más natural. Después de tantos años, lo que sigue emocionándome es precisamente ese momento en el que una idea que nació en el estudio empieza a dialogar con la gente: cuando la colección deja de ser solo nuestra y empieza a cobrar vida en la mirada de los demás.

Uno de los diseños femeninos de la colección / Cedida

¿Cómo se ha concebido la presentación para transmitir el espíritu de Luz Serena?

Está pensada como una experiencia muy cercana, casi como una pausa dentro del ritmo de la ciudad. Hemos creado un espacio luminoso que incluye una cafetería efímera, donde los invitados pueden recorrer la colección con naturalidad, detenerse, conversar y descubrir las prendas a su propio ritmo. La idea era trasladar ese espíritu de Luz Serena a un ambiente relajado y muy veraniego, donde la moda convive con la vida cotidiana.

La moda vive un momento de transformación entre sostenibilidad, digitalización y nuevas generaciones de consumidores. ¿Cómo se posiciona su firma ante estos cambios?

La moda siempre está en evolución, pero creo que hay principios que permanecen. En nuestra marca siempre hemos defendido que la forma más natural de sostenibilidad es realizar un consumo responsable. Cuando eliges prendas de calidad, atemporales y duraderas, apuestas por un armario consciente, realizando así una inversión y no un gasto. Por otro lado, estamos muy atentos a las nuevas formas de comunicación y a las nuevas generaciones que se acercan a la moda con una mirada distinta. Adaptarse es importante, pero sin perder una identidad clara. Pero, por encima de todo, creemos que la moda debe hacer sentir bien a las personas: que se miren al espejo y se gusten, que se sientan seguras, cómodas y guapas con lo que llevan. La ropa tiene un poder silencioso sobre la autoestima y la actitud, y para nosotros ese sigue siendo el verdadero sentido de vestir.

Como verinense que soy no puedo evitar hacer algunas referencias a nuestra villa: En Verín la vida tiene un ritmo distinto al de las grandes ciudades. ¿Diría que esa relación con un tiempo más pausado tiene algo que ver con la idea de serenidad que propone en esta colección?

Creo que el lugar donde uno crece siempre deja huella. Esa relación más natural con el entorno y con los ritmos de la vida seguramente influye en la forma en que concibo la elegancia: algo que no necesita exageraciones, que surge de manera natural y que se construye con equilibrio.

Galicia tiene una relación muy particular con la naturaleza, la luz y el paisaje. ¿Cree que esa sensibilidad sigue influyendo de alguna forma en su manera de diseñar?

Sin duda. Galicia tiene una luz muy especial, muy matizada, muy cambiante. No es una luz que imponga, sino que sugiere. Creo que esa forma de entender la luz, el paisaje o incluso los colores del entorno forma parte de mi manera de mirar. Muchas veces aparece de forma casi inconsciente en las colecciones, en la paleta cromática, en las texturas o en la forma de buscar siempre un cierto equilibrio.

Mirando su carrera desde hoy, ¿qué le diría el joven de Verín que empezó soñando con la moda al diseñador que presenta ahora Luz Serena en Madrid?

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Le diría que siga creyendo en su intuición y en su manera de entender la vida. La moda cambia constantemente, pero la autenticidad siempre encuentra su lugar. También le diría que no pierda nunca la curiosidad ni la capacidad de emocionarse con los detalles: un tejido extraordinario, una silueta bien construida, una prenda que hace sentir bien a quien la lleva. Al final, eso sigue siendo lo más importante. Y en el fondo, Luz Serena habla precisamente de esa elegancia natural que permanece con el paso del tiempo.