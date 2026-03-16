Casi 300 gallegos buscan cada mes ayuda para salir de una adicción a las drogas

La adicción a las drogas no solo provoca problemas socioeconómicos en los hogares, sino que sus efectos sobre la salud pueden implicar cánceres para quienes dependen de ellas e incluso la muerte, además de afecciones sobre la salud mental. En Galicia casi 7.300 personas tuvieron que ser ingresadas en el hospital en la última década por trastornos mentales debido a su dependencia de alguna sustancia, sobre todo por una relación insana con el alcohol. Sin embargo, bien por iniciativa propia o bien por ceder a la presión de los familiares, son muchos los que buscan ayuda para salir.

Durante 2024 fueron 3.418 personas, a una media de 285 al mes, las que acudieron por primera vez en el año a las unidades de atención a la dependencia de la comunidad en busca de una solución a su situación. Estos departamentos, hasta ahora gestionados por los concellos, se han integrado en la Consellería de Sanidade.

Evolución de las admisiones a tratamiendo por drogas en Galicia. / Hugo Barreiro

Retroceso

La cifra supone un ligero retroceso (208 personas menos) con respecto al dato de nuevos ingresos en 2023 e implica una tendencia a la baja por segundo año consecutivo en el volumen asistencial total manejado en la red de conductas adictivas de Galicia: 12.736 personas, según el IGE. No obstante, en 2025, del que la Consellería de Sanidade ha avanzado a este diario datos sobre el número de personas distintas a tratamiento, se cerró con 15.490, más cerca del récord de 2022. Desde entonces, el número total de gallegos atendidos por abuso o dependencia de sustancias adictivas, ha descendido un 3,4%.

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El principal enemigo que afrontan las personas a tratamiento en Galicia es la heroína. Más de cinco mil están intentando desengancharse de la que el Plan Nacional sobre Drogas tacha de droga «altamente adictiva». La heroína está muy presente en Galicia. Un estudio sobre jeringas de usuarios de drogas de la Universidade de Santiago financiado por el Plan Nacional sobre Drogas para monitorizar el consumo por vía intravenosa en España revela que la cocaína es «mayoritaria» en Madrid y País Vasco, que suele aparecer en combinación con heroína y otros opioides en Barcelona y que «la principal diferencia» la presenta Galicia, donde la sustancia «mayoritaria» es la heroína, sola, con otros opioides y menos con cocaína. Esta, la cocaína, es la segunda sustancia que más preocupa a sus consumidores: más de 2.600 recurren a la red asistencial autonómica para superar su adicción.