Galicia registra un récord de hospitalizaciones por gripe, con 4189 personas ingresadas en lo que va de temporada

Entre el día 2 y el 8 de marzo tuvieron que ser hospitalizadas en Galicia una docena de personas con gripe confirmada y la semana anterior habían sido una quincena. De esta forma, en lo que va de temporada, ascienden ya a 4.189 personas las hospitalizadas con la dolencia, una cifra que bate los registros, incluido el último dato prepandemia.

Según la última actualización del boletín del Sergas que analiza la incidencia de las infecciones respiratorias agudas, la mayoría de las personas diagnosticadas con gripe que estuvieron ingresadas en un centro hospitalario, fuese o no por esa causa, estaban infectadas con virus del tipo A, con un total de 4.282 casos. En particular, la afectación es superior a la media entre los mayores de 80 años.

Con todo, desde la cuarta semana del año, es decir, desde el 25 de enero, la Consellería de Sanidade considera que se superó la onda estacional de gripe y que la intensidad de la actividad gripal sigue en el nivel basal alcanzado entonces.

Pese a esa conclusión, la Xunta seguirá monitorizando la situación durante toda la temporada de virus respiratorios con vistas a “detectar cambios relevantes”.

Elevada vacunación

Este año Galicia batió su récord de vacunación. Si el 11 de enero, once días después de que hubiese finalizado oficialmente la campaña, habían recibido la inyección 877.213 personas, “mejorando la cobertura en todos los grupos de la población diana”, como resaltó entonces el Sergas, al final los ciudadanos han aprovechado la posibilidad ofrecida por las autoridades sanitarias para inmunizarse después, con las existencias que quedaron. Desde entonces la cifra se ha incrementado hasta las 883.892.

Entre los mayores de 60 años, el porcentaje de inmunizados ha llegado al 66,81 por ciento, para subir hasta el 72,36 por ciento entre los que ya han cumplido 65, uno de los colectivos prioritarios cada año para el Sergas. Entre los niños, están vacunados el 54,09% del colectivo de entre 0 y 11 años, porcentaje ligeramente superior (54,67%) entre los sanitarios. En cuanto a las embarazadas, la mitad decidió inmunizarse.

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En lo tocante a los niños, es el área sanitaria de Santiago la que ha conseguido datos más elevados:un 62,03%, lo contrario que en Vigo, con menos de un 46,3%. En el caso de los mayores, A Coruña supera a Santiago por poco y ambas áreas sanitarias superan el 70 por ciento.