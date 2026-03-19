Intriga, venganza y, sobre todo, acción en un mundo de espías, narcotraficantes e, incluso, terroristas. ¿Se le puede pedir algo más a Zeta?

Zeta es muchas cosas. Es una película que se centra en la misión de un agente secreto, pero también en el descubrimiento del propio agente secreto. Generalmente, en las películas de espías, en sagas que conocemos todos como las de James Bond, sus tramas se ciñen a la misión y es raro que se cuenten muchas cosas del propio espía. En este caso, quisimos hacer algo diferente. Además de construir al agente secreto habitual que estamos acostumbrados a ver, hacer otro tipo de personaje que, a medida que transcurre la misión, nos permite ver quién es y de dónde viene. Zeta es una película que tiene de todo. Tiene muchas capas, muchos giros y personajes con muchas cosas que ocultar. Eso hace que la película sea mucho más rica y atractiva.

Un thriller capaz de atraparnos desde el primer minuto que parte del asesinato de cuatro exoficiales de inteligencia españoles en distintas embajadas del mundo 37 años después de que llevasen a cabo una operación ilegal en suelo colombiano que, a medida que descubrimos, se vuelve más y más compleja. ¿Cómo surge esa idea?

María Contreras, responsable de películas y series españolas de Prime Video, se puso en contacto porque quería volver a trabajar conmigo. Ya lo habíamos hecho en El desconocido, mi primera película, y, al tratarse de una multinacional que puede hacer que un largometraje tenga una proyección mundial, le propuse uno de mis sueños, ya no solo como aficionado al cine sino como cineasta, que es crear nuestra primera franquicia de espías. Igual que los anglosajones tienen las suyas, pues nosotros crear a nuestro agente secreto.

Da la sensación de que Zeta, más que a una producción española, se asemeja a una americana o británica.

Es que el cine de este género viene de los países anglosajones. Aquí nunca se había hecho una película de este estilo. En España, los agentes secretos se suelen vincular a la comedia o a lo político y no son tan efectistas como lo que hacen los americanos y los británicos en sagas tipo James Bond, Misión Imposible o Jack Reacher. Nosotros, en Zeta, queríamos soñar accediendo a grandes viajes y grandes secuencias de acción. Eso sí, sin hacer una fantasmada y teniendo los pies pegados a la realidad. Por suerte, tuvimos la posibilidad de colaborar con el CNI, que nos abrió sus puertas y nos acercó su forma de proceder en ciertas situaciones. Al final, quieras que no, es imposible escribir ciertas cosas si no te las cuentan. Cuando tú inventas, tiendes a caer en los estereotipos y te acercas a lo mejor más a lo que es lo americano, pero nosotros queríamos pegarnos a la realidad y hacer una película cercana con personajes a los que reconocer al ver gracias a sus conflictos, que son muy locales y, al mismo tiempo, universales.

Mario Casas y Luis Zahera, en 'Zeta'. / Helena Barreto / Prime Video

No tendremos como los anglosajones a Matt Damon o a Tom Cruise, pero, desde luego, se puede contar con Mario Casas.

(Ríe) Creo que Mario Casas nació para hacer Zeta, le encaja como un guante. Siempre lo tuvimos en mente a la hora de hacer el guion de la película. Es un actor fantástico, tiene una sensibilidad, una naturaleza… Él trabaja siempre desde la humildad, desde la verdad, desde el trabajo… y eso también lo aplica a lo físico. Es un actor que, físicamente, se entrega muchísimo, que trabaja mucho su cuerpo y, al final, un agente de campo necesita todo eso porque, en las situaciones en las que se ve inmerso, necesita tener recursos psicológicos y físicos para poder salir de ciertos entuertos. Tenía muchas ganas de trabajar con Mario, llevábamos tiempo intentando colaborar juntos, no nos surgió la oportunidad y en Zeta se alinearon los astros para que pudiésemos trabajar juntos y que fuese nuestro primer agente.

Consiguió al protagonista principal que quería, pero, ¿y el resto del elenco?

Es un sueño. Con Luis Zahera tenía muchas ganas de volver a trabajar. Me apetecía mucho que hiciese el personaje al que pone cara, un agente del CNI retirado que maneja todo desde la sombra, que tiene muchas capas, que no sabes muy bien si cuenta la verdad, que maneja a todo el mundo a su alrededor pero que, en el fondo, es una persona muy entrañable con un pasado que le marca mucho y que, de alguna manera, le condiciona. Cuando diseñamos su personaje, queríamos que fuese un poco ese Robert Redford de Spy Game que maneja todo entre las sombras. El resto del elenco también es maravilloso. Eso es mérito de Eva (Leira) y Yolanda (Serrano), las directoras de casting, que me presentaron a Mariela Garriga, una actriz internacional que venía de rodar con Tom Cruise en Misión Imposible y que me sorprendió mucho. También me sorprendieron los colombianos Christian Tappan y Cristina Umaña. Nos lo pasamos súper bien, como con Nora Navas, que es una actriz ya muy reputada y que era la primera vez que se metía en una película de acción. Hemos juntado a un elenco muy chulo, también con actores gallegos como Ricardo Barreiro o Federico Pérez Rey.

Mario Casas, durante una escena de 'Zeta'. / Helena Barreto / Prime Video

Desde luego que Galicia está muy presente en la película gracias a actores como Mario Casas, Luis Zahera, Ricardo Barreiro y Federico Pérez Rey, pero también lo hace a través del idioma e, incluso, de forma física. ¿Se presta la comunidad gallega a este mundo de espías tan intrigante?

Galicia se presta a todo. Tenemos un plató increíble y yo, siendo de la Ribeira Sacra, siempre pensaba que, si un agente secreto se quiere esconder, este sería un buen lugar para hacerlo. Un sitio tranquilo donde la gente va a su aire sin preguntar de dónde vienes ni qué haces ni a dónde vas. Surgió la oportunidad de rodar Zeta en la Ribeira Sacra y no me lo pensé dos veces. Poder trabajar en tu tierra y utilizar también nuestra lengua, el gallego, en algunas escenas de un proyecto que se verá a nivel mundial es muy bonito. Los cineastas, aparte de contar historias y meternos, a veces, en harinas políticas o sociales, también hacemos patria y ponemos en valor nuestra tierra.

Hay que barrer para casa.

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