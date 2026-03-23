La Fiscalía pide 14 años de prisión para una pareja de Carballo por agresión sexual a un menor, pariente de la mujer
Los hechos ocurrieron "en torno a finales del mes de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024" cuando la pequeña tenía menos de diez años
Europa Press
La Fiscalía solicita 14 años de prisión para un hombre y una mujer acusados de un delito de agresión sexual a un menor de menos de 10 años, "en torno a finales del mes de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024". Los hechos, según recoge el escrito del Ministerio Público, habrían tenido lugar en el domicilio del procesado, ubicado en una zona perteneciente al municipio coruñés de Carballo.
La acusada, según fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press, es prima del padre del menor y se hacía cargo del niño, junto con su pareja, cuando sus progenitores no podían.
La acusación particular entiende que existe un delito continuado de agresión sexual y eleva la petición de pena a 15 años mientras las defensas reclaman la libre absolución de sus clientes al alegar que "no ocurrió" nada en relación a los hechos que se les imputan. Así lo ha manifestado una de las letradas en declaraciones a los medios de comunicación antes del juicio fijado para este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña donde se acordó su celebración a puerta cerrada.
Respecto a la imputación, Fiscalía sostiene que "es responsable el procesado en concepto de autor, dado que realizó de forma voluntaria y consciente los hechos e igualmente es responsable la procesada, por comisión por omisión".
Además de la condena de cárcel, el Ministerio Público solicita, entre otras medidas, la prohibición de aproximarse al niño, a su domicilio o cualquier otro lugar que frecuente aunque no se halle en él, a menos de 200 metros en línea recta, así como de comunicarse con este por cualquier medio por tiempo de 19 años.
Asimismo, reclama una indemnización conjunta de 25.000 euros por el daño moral causado a la presunta víctima, cantidad que la acusación particular eleva a 30.000.
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