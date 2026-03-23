Un año y cien policías para mantener a raya a los falsos piroturistas en las Fallas de València: 13 detenidos y cero 'bombas'

La lista de objetivos, con nombre y apellidos, era larga y la orden, una sola: evitar que los alemanes y neerlandeses que llevaban años convirtiendo las Fallas de València en su particular territorio de guerra volvieran a repetir los desmanes del año pasado. Misión cumplida: la operación especial puesta en marcha por la Policía Nacional para poner coto a los fanáticos de la pirotecnia extrema ha llegado a su fin este domingo, después de dos semanas de trabajo sin descanso, sin que los sospechosos hayan podido detonar ninguna de las 'bombas' de las que suelen presumir en sus redes sociales.

La operación, en realidad, había comenzado mucho antes. La de este año, casi desde que acabaron las Fallas 2025, pero con especial intensidad a partir de enero pasado. Con la Brigada de Información de la Policía Nacional al frente, el dispositivo ha pasado por identificar, primero, a esos objetivos -algo más de una veintena, casi todos, hombres- y por monitorizar sus pasos e intenciones, después, sometiendo a una estrecha vigilancia cuanto hacían, decían y anunciaban a través de sus canales.

¿Turistas? No: influencers en busca de fama y dinero

El fenómeno del 'piroturista' no es nuevo. La promoción sin límites de las Fallas lleva años atrayendo a fanáticos de la pirotecnia, que ven en València un auténtico paraíso donde niños y mayores, de día y de noche, en la calle y donde sea lanzan petardos de todos los tamaños y colores sin demasiado coto. Y donde, además, las instituciones sufragan enormes espectáculos pirotécnicos que van desde las mascletaes a los castillos, pasando por despertàs y cordàs. Eldorado del olor a pólvora y el estruendo explosivo.

Lo nuevo, desde hace unos años, pero con especial incidencia a partir de 2023, es el grupo ahora bajo control, en su mayoría alemanes, pero también neerlandeses, que planifican su viaje a Valencia y hacen acopio previo de ingentes cantidades de artefactos para lanzarlos en la ciudad durante los días de Fallas y generar contenido audiovisual en busca de más seguidores, lo que significa más visualizaciones y más ingresos, en un espiral sin límite que enloquece a sus followers y llena sus cuentas corrientes.

"Sobre todo son influencers que buscan reconocimiento y dinero", explica un mando de la Policía Nacional que conoce bien a los investigados. Presumen de kilos de pólvora, se graban con su proveedor -vendedores autorizados en Alemania, todos ellos de origen chino, ya que de ese país viene el 100 % del material que consumen- y hasta tienen publicidad en los vídeos y directos que suben a sus cuentas.

Policías neerlandeses en el operativo

Una vez que se puso nombre a cada uno de esos potenciales infractores se puso en marcha la siguiente fase del operativo: el dispositivo especial de Fallas. La Jefatura Superior de Policía ha dedicado cien hombres y mujeres de las brigadas de Información y de Policía Judicial para controlar al milímetro los pasos de los sospechosos. En exclusiva y durante las dos últimas semanas de estas Fallas 2026, sobre todo desde que llegaron a la ciudad y se alojaron en hoteles y apartamentos turísticos.

A esos policías de paisano, se le sumaban cada día los uniformados de unidades expertas en control de aglomeraciones, como la Unidad de Intervención Policial (UIP) o la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR). Y, por primera vez, tras activar la cooperación internacional, la Policía Nacional ha incoporado seis agentes de la Politie neerlandesa -unos con uniforme y otros, no-, para desazón de los sospechosos, que no esperaban toparse en Valencia con su propia policía y cuya ayuda ha sido fundamental en esta misión.

Pero no solo ellos. Además, el helicóptero, desde el aire, con sus hermanos pequeños, los drones, los han mantenido bajo control en todo momento. Y ellos lo sabían. Por eso, cada noche, se dedicaban a grabar con descaro a quienes creían o intuían que era un agente de paisano. Casi nunca acertaban.

La Nit del Foc, momento crítico

El día con más riesgo, la Nit del Foc, la misma en la que el año pasado generaron una auténtica batalla campal que terminó con 12 detenidos, cinco de los cuales se enfrentan ahora a una condena de 27 años y medio de cárcel, tal como ha adelantado, los agentes destinados a la operación antipirotecnia extrema estaban con todas las alertas activadas. Nuevamente, en el mismo escenario: el tramo del jardín del Túria más próximo al punto desde el que se disparaba el castillo esa noche.

Y volvió a haber batalla de petardos en la Rosaleda de Monteolivete, pero contenida. De hecho, ninguno de los objetivos principales se arriesgó a volver a ser detenido. Una vez empezada esa cordà ilegal, el helicóptero de la Policía logró frenar su acción utilizando el foco como medida disuasoria, pero enseguida retomaron los lanzamientos, lo que obligó a intervenir a la UPR, que acabaron arrestando a ocho personas -tres españoles, tres alemanes, un suizo y un neerlandés-, tal como adelantó este diario, todos ellos por lanzar artefactos potentes contra personas, lo que causó heridas a una mujer y a un agente de la Policía Nacional.

Vandalismo en el hotel

Dado que el año pasado se 'vengaron' de las detenciones explotando una auténtica bomba pirotécnica en un descampado de la calle Tomás de Montañana un día después de que acabaran las Fallas, esto es, el 20 de marzo, la Comisaría Provincial decidió prolongar este año el operativo incluso más allá, hasta el 22, dada la proximidad del fin de semana y viendo que algunos de los objetivos tenían reserva hasta el domingo.

Tras las ocho detenciones de la Nit del Foc, ya solo hubo cinco más, la de los tres vándalos alemanes que causaron destrozos en su habitación de hotel tirando masclets dentro del cuarto, en el pasillo y por la ventana, al paso de los transeúntes, tal como informó Levante-EMV este sábado, y la de otros dos 'piroturistas' -un boliviano y un español- por arrojar potentes artefactos durante la Cremà.

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En total, 13 detenidos por esta razón, es decir, apenas un 15 % del total de arrestados en el operativo especial de seguridad para estas Fallas -los otros 72 detenidos lo fueron por los delitos habituales: tráfico de drogas, hurtos, apuñalamientos, robos con fuerza y atracos violentos-, lo que supone un éxito de la operación especial antipirotecnia extrema llevada a cabo por la Policía Nacional.