Más de 30 molinos y una leyenda trágica: la ruta a 40 minutos de Santiago para estrenar la primavera entre agua y musgo

Galicia entera es un gran destello verde arañado por el agua. Una naturaleza mágica que se puede explorar a través de numerosos senderos, que ofrecen su explosión vegetal sin tener que alejarse demasiado de Compostela.

La senda fluvial del río Sarela, a pocos minutos del centro, da fe de ello, aunque es otra la que ocupa el podio cuando se trata de hermosos paisajes junto al río. Hablamos de la Ruta da Pedra e da Auga, un mágico recorrido entre los concellos de Meis y Ribadumia, que embruja al visitante con cascadas, más de una treintena de molinos y la historia de un romance que acabó en tragedia.

Así es la Ruta da Pedra e da Auga de Meis, 7 kilómetros de asombro entre naturaleza y esculturas

La Ruta da Pedra e da Auga es una senda de 7 kilómetros en la que los ojos no dejan de entretenerse. Está situada a apenas 40 minutos de Santiago, al igual que el espectacular Sendeiro de O Touro de Ribeira, y transcurre entre naturaleza, antiguas construcciones restauradas y saltos de agua.

El punto de inicio es el municipio de Meis, desde donde se avanza bordeando el río Armenteira. Enseguida pueden empezar a verse los primeros molinos en los que se solía moler el grano, así como un conjunto escultórico que recrea la vida en una aldea gallega en el siglo XX.

Uno de los tramos de la Ruta da Pedra e da Auga de Meis. / Instagram/@gago_dorna

Los saltos de agua y el murmullo del caudal son compañeros constantes en esta bonita ruta próxima a Santiago, en la que destaca una inscripción en piedra que hay junto al Muíño de Regueira. Allí, la frase "Reo D(e) Amor" sigue recordando el trágico final de un vecino de la aldea de Couso, que terminó con su vida lanzándose al río por mal de amores, tras dejar su caballo atado en un árbol de la zona.

En otro molino, el de O Souto, se puede observar otra rareza, una curiosa sierra de agua. El camino termina en el monasterio de Santa María da Armenteira, un edificio datado de 1162, en el que un grupo de monjas cistercienses elaboran aceites y jabones artesanales con camelia, lavanda, miel y romero.

Un lugar que "parece sacado de un cuento"

Esta encantadora ruta es perfecta para hacer senderismo cerca de Santiago. Su facilidad la hace adecuada tanto para senderistas curtidos como para familias, aunque conviene vigilar los posibles resbalones en el musgo y la pendiente variable a lo largo del camino, que podría dificultar el avance si se tiene algún problema de movilidad.

Además del área recreativa, el paseo tiene parking para dejar el coche, así como baños y una cafetería en la que descansar los pies tras el camino. Todo ello convierte la Ruta da Pedra e da Auga de Meis en un paseo popular, al que se acercan habitualmente los influencers de viajes y naturaleza.

Una de ellas, la instagramer Beatriz Sotelo (@petiscosgalegos), destacaba en redes la belleza de este sendero "lleno de rincones mágicos". "Parece un lugar sacado de un cuento, pero existe y está en Galicia", contaba la creadora de contenido sobre la que considera "la ruta de senderismo más espectacular de las Rías Baixas".

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Se trata de la variante espiritual del Camino Portugués de Santiago, que enamoró a la visitante con sus "esculturas, puentes" y su "exuberante naturaleza". Un sendero "ideal para pasar un día en familia, recorrer con calma y desconectar", y en el que disfrutar al máximo de todo el esplendor de la primavera.