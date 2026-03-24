Avanza el diálogo entre Sanidade y O'Mega para poner freno a la huelga en Atención Primaria

El diálogo entre la Consellería de Sanidade y el sindicato O'Mega para poner fin a la huelga en Atención Primaria avanza con «voluntad negociadora», según las partes. La primera reunión mantenida este lunes se alargó durante más de cuatro horas y tendrá continuidad este martes. Tanto los representantes del departamento de Antonio Gómez Caamaño como la organización sindical coincidieron que fue un encuentro «cordial» y «en un ambiente constructivo». En todo caso, la huelga se mantiene hasta que se cierre un acuerdo.

O'Mega tiene convocado un paro de forma indefinida en los centros de salud desde el 2 de marzo. En la jornada de este lunes fue secundado por el 3,6 por ciento de los facultativos de Primaria en la jornada de mañana y por el 2,8 por ciento durante la tarde. Esta semana, sin embargo, no hay huelga por el Estatuto Marco, a diferencia de la semana pasada cuando se disparó la incidencia de las protestas sobre la atención sanitaria con 35.000 actos médicos cancelados.

Sanidade y O'Mega finalmente se han sentado en la mesa de negociaciones. La organización médica demanda medidas como la limitación de las agendas médicas, la equiparación de jornada entre distintos niveles asistenciales o la regulación de los turnos en los puntos de atención continuada.

Según informa el sindicato, la reunión se prolongó durante más de cuatro horas en un «ambiente constructivo y de respeto», a diferencia, advierten, de anteriores conversaciones, en las que consideran que el Gobierno gallego no tuvo intención de llegar a acuerdos.

Por su parte, la secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, valoró la «normalidad y la cordialidad» con la que transcurrió la reunión y agradeció al sindicato «la voluntad negociadora».

El Servizo Galego de Saúde (Sergas), estima que son ya más de 65.722 las consultas suspendidas debido a este paro indefinido, una cifra que la organización convocante eleva por encima de las ochenta mil.

Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó ayer que Sanidade está «trabajando» para que esta huelga indefinida pueda terminar «cuanto antes» porque está repercutiendo en los tiempos medios de espera o la percepción de la calidad de la sanidad por parte de los pacientes.

Pero el PSdeG exige un plan de choque con plazos, auditoría de las derivaciones a la privada y la comparecencia monográfica de Gómez Caamaño.

Respecto a los datos del Barómetro Sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad, que sitúan a Galicia a la cola en cuanto a la satisfacción respecto a la Atención Primaria, la Consellería de Sanidade destaca, sin embargo, que la valoración de este servicio sanitario es de un 6,3 mientras en España la nota es de 6.

«Hay datos especialmente sólidos que demuestran esa confianza. Galicia está entre las comunidades en las que más se elige la sanidad pública cuando se puede optar. Esto desmonta por sí solo el discurso de quien quiere presentar un sistema cuestionado por la ciudadanía», replica Sanidade.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad convocó a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo 9 de abril, para tratar de manera monográfica la huelga de profesionales médicos, convocada en rechazo a la reforma del Estatuto Marco.