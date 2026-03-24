Tres premios de innovación para el snack 'Bagazitos', impulsado por Hijos de Rivera
El aperitivo Bagazitos está elaborado con bagazo de cerveza, tiene un alto contenido en fibra y proteína y un 50% menos de grasa que un snack tradicional
Un snack impulsado por Corporación Hijos de Rivera se hace con tres premios a la innovación. El aperitivo Bagazitos, nacido en el programa ImpacTaste, se ha impuesto en las categorías de Dulcería, confitería, snacks y panadería, Tendencia de sostenibilidad y Canal de venta, impulso de los Premios Innoval 2026 otorgados en el marco de la feria internacional de alimentos, bebidas y gastronomía Alimentaria que se celebra en Barcelona.
Bagazitos se presenta como una propuesta alineada con las nuevas tendencias de consumo que pretende fusionar la tradición gastronómica mediterránea y la cultura cervecera. Su elaboración, a partir del bagazo de cerveza que tradicionalmente se destina a la alimentación animal, apuesta por la sostenibilidad, la salud y el sabor para ofrecer un 50% menos de grasa que los snacks tradicionales, además de un alto contenido en fibra y proteína.
Juan Francisco Carrillo y Paolo Fusaro están detrás del proyecto nacido en 2024 en el programa de innovación abierta, ImpacTaste, impulsado por Corporación Hijos de Rivera en colaboración con Blendhub para promover el talento joven y la economía circular en alimentación.
“Nos enorgullece apostar por propuestas que desafían lo establecido y abren nuevas oportunidades para un sistema alimentario más sostenible”, comentó el director de I+D+i de Hijos de Rivera en la entrega de premios.
El snack Bagazitos está disponible en MEGA, el Museo de Estrella Galicia, en la tienda online bagazitos.com, en tiendas gourmet, y en una selección de pequeños establecimientos, así como hoteles, restaurantes y cafeterías.
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