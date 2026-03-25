Absuelto un acusado de agresión sexual en Ferrol al carecer de pruebas de falta de consentimiento
La Audiencia de A Coruña basa su decisión en las discrepancias de los testimonios y la falta de pruebas concluyentes
La Audiencia Provincial de A Coruña absuelve a un acusado de una agresión sexual por carecer de pruebas de falta de consentimiento. En el apartado de hechos probados de la sentencia, indica que el sospechoso y la denunciante, que se conocían de vista, coincidieron en el interior de una discoteca de Ferrol. Tras conversar un rato, según consta en el fallo, “decidieron, de mutuo acuerdo,” desplazarse hasta un edificio abandonado situado junto a un aparcamiento, donde mantuvieron “una relación sexual mutuamente consentida”.
El tribunal, tras analizar las pruebas presentadas, incluyendo las declaraciones de la denunciante y del acusado, así como los informes periciales y las grabaciones de cámaras de seguridad, concluye que no se ha acreditado que los hechos fuesen constitutivos de una agresión sexual.
En la sentencia, la sala indica que los relatos efectuados por la denunciante y por los testigos tienen discrepancias, lo que le lleva a dudar de la veracidad de los hechos denunciados. Así, destaca que no se ha podido probar la falta de consentimiento en la relación sexual. Además, los magistrados resaltan que las pruebas periciales no aportan resultados concluyentes.
Por lo tanto, aplican el principio in dubio pro reo, que establece que, ante la duda sobre la culpabilidad, se debe optar por la absolución. La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como 'lugar que recomendarías a un amigo
- Estos son los dos colegios de A Coruña que Forbes sitúa entre los 100 mejores de España
- Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío