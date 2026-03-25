Decisión final
¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia? La historia detrás de la tragedia
Su historia, marcada por el dolor y una larga batalla judicial, culmina con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Carlos Merenciano
La historia de Noelia Castillo Ramos no empieza en los tribunales ni en el debate público, sino mucho antes, en una infancia complicada. Nacida en Barcelona, creció en un entorno inestable que la llevó a pasar parte de su niñez dentro del sistema de protección de menores, sin una red familiar sólida que la sostuviera.
Su vida cambió de forma irreversible siendo aún joven. Tras sufrir una agresión sexual múltiple, intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero con graves secuelas: quedó parapléjica y desde entonces convive con un dolor constante que ha condicionado por completo su día a día. A partir de ese momento, su realidad pasó por centros sociosanitarios y una situación de dependencia extrema.
Con el paso de los años, ese sufrimiento físico y emocional se convirtió en el eje de su vida. Sin apoyo estable y con un diagnóstico considerado por la justicia como “grave, crónico e imposibilitante”, Noelia inició un camino largo y complejo para poder decidir sobre su final. Su caso fue escalando judicialmente hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que terminó avalando su decisión.
En paralelo, su historia también ha estado marcada por el conflicto familiar. Mientras su padre trató de impedir el proceso por la vía judicial, su madre ha optado por acompañarla en el tramo final: “No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado”, ha asegurado en 'Y ahora Sonsoles', reflejando el dolor que atraviesa el entorno más cercano.
Lejos del foco mediático durante años, Noelia ha dado recientemente el paso de contar su historia en televisión: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, explicó en el formato de las tardes de Antena 3. Su decisión, fijada para este 26 de marzo, pone fin a una vida atravesada por el dolor y abre, una vez más, el debate sobre el derecho a una muerte digna.
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