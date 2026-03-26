Centros de acogida, enfermedades mentales y agresiones sexuales: la tragedia de Noelia ya acabó

"Por fin lo he conseguido [la eutanasia] y a ver si por fin puedo descansar porque no puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido". Noelia Castillo Ramos ha fallecido este jueves por la tarde por eutanasia en el centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes (Garraf). Tenía 25 años y un dolor físico y psicológico, según los médicos, imposibilitante, incurable y sin perspectivas de mejora.

El proceso hasta llegar aquí ha sido largo y agónico. La muerte asistida de Noelia ha tenido lugar más de 21 meses después de que la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) la autorizase, debido al periplo judicial iniciado por el padre de Noelia —representado por Abogados Cristianos— y que ha pasado por todas las instancias, incluida el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todas le han dado la razón a la joven, pese a que el proceso ha ampliado su agonía y su voluntad de morir, como dijo en una entrevista en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3: "Yo prefiero desaparecer".

En esa entrevista, la única que ha concedido, Noelia hacía un repaso sobre su difícil vida. Una vida en la que han fallado, una a una, todas las instituciones que debían acompañarla y protegerla. Desde una familia problemática hasta un sistema de protección de la infancia al que accedió con 13 años y del que salió a los 18 siendo igualmente vulnerable. Desde un sistema de salud que no puede curar todos los trastornos mentales, especialmente los más cronificados y complejos, hasta un entorno que no supo detectar ni tratar las tres agresiones sexuales que, según ha explicado, sufrió siendo ya mayor de edad. Ninguna de ellas, ha aclarado Drets Socials, sucedió estando bajo su tutela. El último caso fue la violación en grupo tras la cual realizó su tentativa de suicidio que la acabó dejando parapléjica y encerrada en un infierno de dolor físico y psíquico.

Adicciones y trastorno mental

"Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo. Siempre he tenido problemas de convivencia". De hecho, esa soledad que la ha acompañado hasta sus últimos días –su familia no apoyó nunca su decisión de pedir la eutanasia, aunque solo su padre inició la batalla legal– ya la sufrió desde pequeña. El caso es que creció junto a sus hermanas con unos padres que tenían problemas de adicciones y de salud mental.

Cuando sus padres se separaron, Noelia, de entonces 13 años, quedó bajo tutela de la Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l'Adolescència (DGAIA), ya que su abuela no pudo hacerse cargo de ella ni de sus hermanas. Noelia estuvo en dos centros de menores entre 2015 y 2019. También en esa época, siendo una preadolescente, fue diagnosticada con un trastorno límite de personalidad y empezó a recibir tratamiento psiquiátrico. "Sin éxito", dijo en la entrevista la joven, que también tenía un trastorno obsesivo compulsivo.

Su situación empeoró al cumplir la mayoría de edad en 2019 y volver con su familia, ya que seguía con importantes patologías mentales que la llevaron a ingresar en varios psiquiátricos debido a las autolesiones que se infligía y también a un intento de suicidio. "Nunca he parado de autolesionarme", explicó la joven. Noelia tenía reconocida una discapacidad del 65% por sus problemas de salud mental. En total, intentó suicidarse dos veces. "Ya desde pequeña veía un futuro muy oscuro –dijo en la entrevista–. No tengo metas ni objetivos".

Violencia sexual

Su situación empeoró a raíz de sufrir varias agresiones sexuales, tal como relató. Durante cuatro años tuvo una pareja y, según contó en Antena 3, el chico abusó de ella una noche después de tomar pastillas para dormir. "Se aprovechó de mí y al día siguiente me lo contó como si fuera algo normal", dijo. Tiempo después sufrió un intento de agresión sexual por parte de dos chicos en una discoteca.

Esta fue la antesala del principal episodio que ha marcado el final de la trágica vida de Noelia. A inicios de octubre de 2022 sufrió una agresión sexual múltiple por parte de tres hombres. Cabe decir que nunca denunció ninguna de las tres agresiones. Días más tarde, el 4 de octubre de ese mismo año, intentó suicidarse arrojándose desde un quinto piso. A raíz de este funesto episodio, quedó parapléjica y en silla de ruedas. Además, sufría dolores neuropáticos, dificultades para dormir e incontinencia.

Petición de la eutanasia

Aunque estuvo más de un año intentando recuperarse en clínicas importantes –como el Institut Guttmann, especializado en lesiones medulares– y recibió asistencia médica para las lesiones físicas y tratamiento psiquiátrico para los problemas de salud mental, el 10 de abril de 2024 Noelia pidió la eutanasia a la CGAC, el órgano independiente formado por juristas, médicos y expertos que debe concederla. El organismo evaluó su estado mental, las lesiones que sufría, los fuertes dolores y la nula capacidad para mejorar. Tras ello, autorizó la eutanasia el 18 de julio y se programó para el 2 de agosto.

Esta decisión fue "liberadora" para Noelia, como ha explicado su familia, aunque entonces aún no sabía que por delante tenía una larga batalla judicial. El 1 de agosto, un día antes de acceder a la eutanasia, su padre, representado por Abogados Cristianos, decidió presentar un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona y paralizar la muerte asistida.

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Más de 20 meses después de calvario judicial, con todas las resoluciones judiciales a favor –TSJC, Supremo, Constitucional y Estrasburgo–, Noelia ha recibido este jueves la eutanasia. Abogados Cristianos ha intentado paralizarla, sin éxito, hasta en tres ocasiones en el marco del proceso penal abierto contra dos miembros de la CGAC en un juzgado de Barcelona. Noelia aseguró en Antena 3 que veía su futuro "muy oscuro". "Finalmente lo he conseguido –dijo en la entrevista–. A ver si ya por fin puedo descansar porque no puedo mas".