Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 31 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 31 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 05, 08, 10, 33 y 30 y las estrellas 2 y 7.
El código del Millón ha sido el ZXR16177.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Las máquinas derriban el viaducto sin atascos por el corte en A Pasaxe: "Está todo señalizado"
- La demolición del viaducto de A Pasaxe, en A Coruña: una obra en tres tramos con derribos desde primera hora
- La Xunta aprueba el proyecto de Monte Mero para desarrollar 4.397 viviendas en A Coruña
- Los colegios de A Coruña, con los deberes hechos en el estreno del decreto que obliga a ofrecer menús saludables a los niños
- Adif ultima la conexión del tren al puerto exterior de A Coruña con el Eje Atlántico, con la previsión de acabar la obra este verano
- Nueva vida para el edificio abandonado de Rúa Ánxeles de Betanzos: solicitan licencia para construir 23 viviendas en la parcela
- El café Lanzós lanza The Sound Lanzós Betanzos, su primer festival musical
- Paco 'Hammer' revive el West Ham y se ha ganado un apodo de la grada del estadio olímpico de Londres