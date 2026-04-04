El cruceiro en Argentina que marca el Camino de Santiago desde la Antártida: «Galicia brilla en este fin de la Tierra»

Más allá de la Catedral de Santiago, las rutas jacobeas o la Semana Santa de Ferrol y Viveiro, el máximo exponente del catolicismo en Galicia son sus cruceiros. Estas estructuras pétreas en caminos, encrucijadas y plazas sirven para marcar itinerarios sagrados y ejercer de protección. Por este motivo se han instalado algunos monumentales como el de O Hío (Cangas do Morrazo), en el primigenio aeropuerto de Peinador en Vigo o incluso en Miami. Sin embargo, uno de los más curiosos está 12.200 kilómetros de distancia de la Praza do Obradoiro en Compostela -el equivalente al diámetro terrestre- al erigirse en la localidad argentina de Ushuaia.

Desde diciembre de 1996 preside uno de los espacios centrales de la ciudad entre la plaza de San Martín y la plaza de la Memoria. Allí llegó donado por el Centro Galicia de Residentes Españoles en Tierra del Fuego después de ser tallado por la Escola de Canteiros de Pontevedra. En su base, una inscripción en tres castellano, gallego y latín recuerda su origen: «Galicia brilla en este Fin de la Tierra», proclama junto al escudo del antiguo reino medieval.

Base del cruceiro de Ushuaia con el escudo de Galicia / Karan Novo

Su figura contrasta con la cadena montañosa del glaciar Martial ubicada frente a la bahía de su puerto, otro de los Finisterres en los que los gallegos también dejaron su impronta. La considerada como ciudad más austral del mundo cuenta con 75.000 habitantes y una importante actividad pesquera, industrial y turística. Pero en la navegación hacia el canal Beagle también aparecen las rutas hacia Santiago de Compostela.

Ruta jacobea

Se trata del Camino Blanco, una ruta que arranca en el océano Atlántico... pero bastante lejos de las Rías Baixas. La Isla Decepción, el extremo más meridional de la Antártida, sirve como base de un recorrido que luego pasa por la citada villa argentina y Punta Arenas (Chile) antes de enfilar a la Patagonia con Río Gallegos y Comodoro Rivadavia como etapas intermedias por tierra. Tras recalar en Mar del Plata, Buenos Aires y Montevideo, la singladura embarca desde Uruguay hasta Lisboa. Desde allí sigue el Camino Portugués hacia Oporto, Caminha y Vigo, donde enfila una recta final hasta el sepulcro del Apóstol.

Itinerario del Camino Blanco de Santiago / Karan Novo

La ruta se basa en las campañas que científicos y militares españoles desarrollan en la región a bordo del buque de investigación oceanigráfica Hespérides. De hecho sus expediciones acostumbran a posar junto al cruceiro cuando visitan Ushuaia en donde pueden sellar su Credencial del Peregino para lograr la Compostelana.

Siguiendo la pista de la emigración

«Vimos un letreiro tipo Neumáticos Vilalba e dixemos: solo falta que haxa un cruceiro», relatan Karan Novo, Alba Piñeiro y Mateo González. Dicho y hecho. A escasos metros del monumento a los caídos en la Guerra de las Malvinas se erige la estructura de 5 metros de alto y dos toneladas de peso. Los viajeros de Vigo, A Coruña y Pontevedra se encuentran visitando Argentina, donde han podido descubrir la enorme herencia de la emigración allí.

«Máis alá da 'Derradeira lección do mestre' de Castelao, flipando de novo co legado de Seoane», relataba Novo tras visitar el Centro Galicia de Buenos Aires. Este economista forma parte del grupo impulsor del EmigraSON, el festival de música que aúna a la comunidad gallega en Bruselas y por el que han pasado grupos como The Rapants, Tanxugueiras, Baiuca, Fillas de Cassandra o Terbutalina.

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Tras el éxito de su cuarta edición con cerca de 2.500 participantes, estos jóvenes están valorando cruzar el charco y programar una especial en la antigua quinta provincia. Por lo de pronto ya tienen quien les marca y resguarda en el camino.