El lema de la visita del papa León XIV a España será 'Alzad la mirada'.

'Alzad la mirada' será el lema del viaje oficial del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, en el que recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Así lo ha revelado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en un vídeo publicado por Trece, el canal de la Conferencia Episcopal, para dar la bienvenida a la Pascua.

Aunque los detalles de la organización del viaje de León XIV estaban previstos que se anunciaran en una rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española este miércoles, Argüello ha desvelado que "'Alzad la mirada es el lema de la visita que el papa León XIV va a realizar a las iglesias de España".

Argüello ha afirmado que la Pascua de este año "tiene un significado especial" con la visita del papa a España, con la que nos confirmará "en la fe, la esperanza y la caridad".

Y ha invitado a todos los católicos a prepararse para "acoger a aquel que viene en el nombre del señor, aquel que nos confirma en la esperanza y nos anima a la caridad".

"Alzad la mirada porque el señor emerge sobre las guerras, los conflictos, las dificultades, las tristezas", ha argumentado Argüello sobre el significado del lema de la visita.

"Alzad la mirada así para mirando a lo alto y viendo a Jesucristo resucitado en la torre de la Sagrada Familia, podamos también ir a cualquier lugar de nuestro rincón de España para proclamar esta alegría", ha añadido.

León XIV llegará a Madrid por la mañana el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9 por la mañana, cuando viajará a Barcelona. En la ciudad condal estará hasta el día 11 por la mañana, y desde allí se desplazará hasta Las Palmas y Tenerife, donde permanecerá hasta el 12 por la tarde.

Durante su visita, está previsto que oficie dos misas masivas, una por el Corpus el día 7 de junio, y otra de despedida en Santa Cruz de Tenerife, el día 12.

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