De Extramundi a Japón: Marcos Ferro, el barman gallego que quiere conquistar el mundo con un cóctel de pimientos de Herbón

Con 28 años, natural de Extramundi y con su propio negocio en Padrón, Marcos Ferro recibe estos días una lluvia de felicitaciones tras proclamarse campeón de España en la competición SIP Supernova Spain 2026, promovida por Pernod Ricard. Y la aventura no ha hecho más que comenzar. Dentro de un mes, podrá rumbo a Japón para disputar la final mundial. Será a partir del 8 de mayo y en ella se medirá con 15 de los mejores bármans del mundo.

La noticia de su victoria a nivel estatal ha revolucionado su día a día y el de su local, el Botánico Coffe & Coctail Bar. “Estoy muy contento”, resume con sencillez.

No es para menos. Y es que, a diferencia de lo que suele ser habitual en este tipo de premios, Ferro no llegó a la final desde una gran coctelería de Madrid o Barcelona, sino desde Padrón, y con el aval de su trabajo diario al frente de un negocio que abrió hace casi tres años. Un bar con una clientela cada vez más fiel y con el impulso añadido que aporta el paso constante de peregrinos, especialmente en la temporada alta.

“No soy mucho de presentarme a concursos”, admite, aunque este le atrajo porque buscaba dar visibilidad a jóvenes talentos de la coctelería.

Un puente entre México y Galicia

En su victoria tuvo mucho que ver una de las señas de identidad más reconocibles de su tierra: el pimiento de Herbón. Ese fue el ingrediente especial con el que dio personalidad a su cóctel ganador, una reinterpretación del Paloma —el clásico a base de tequila, lima y zumo de pomelo— en la que quiso establecer un puente entre México y Galicia.

“Dar a conocer el pimiento de Herbón de esta forma sí que es un orgullo”, señala el joven hostelero, que en la final española compitió con otros seis aspirantes después de superar una primera criba con unos 60 profesionales de todo el país.

Formado en el CIFP Compostela, donde cursó el ciclo superior de Dirección de Servicios de Restauración, Ferro se prepara ahora para dar lo mejor de sí en Japón, un reto que afronta con ilusión y con los nervios lógicos que despierta una competición de tanto nivel.

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A falta de que la organización le concrete los detalles, cree que competirá con el mismo cóctel con el que se coronó en España y tendrá que defenderlo en inglés. El idioma, confía, no será un problema, aunque sí admite cierto temor a que la presión le pueda pasar factura en el momento. "Sería increíble ganar, pero solo poder estar allí ya es un premio para mí", concluye.