De Kid Mount a Lg1do: nace en Santiago un nuevo festival con lo mejor del panorama musical gallego actual

El panorama musical urbano en Galicia vive uno de sus momentos más dulces de su historia. Tras años en los que figuras como Hard GZ, Dirty Suc, Arce o Boyanka Kostova lograron hacerse un nombre destacado en el panorama nacional, la nueva ola de artistas ha encumbrado la escena urbana gallega y en gallego a un nuevo nivel.

Uno de los referentes de esta nueva escena es 9Louro. El joven muradano es uno de los nombres del momento, especialmente tras su reciente concierto en la Capitol para el que agotó las entradas en apenas 20 minutos. Sin embargo, no es, ni mucho menos el único. Junto a él , otros artistas como Kid Mount, Lg1do, Xosé Maseda o Xián Pais parecen no parar de ganar adeptos.

9Louro durante su concierto en la Sala Capitol / Carlos Grela

Precisamente estos tres últimos son tres de los artistas que el 30 de abril se subirán al escenario de un nuevo festival en Santiago en el que la música urbana gallega será la gran protagonista.

Doce artistas y nueve horas de música

Se trata del primer Cruceiro Fest, un festival organizado por la Comisión de Festas do Cruceiro da Coruña y que se celebrará a finales de abril en el aparcamiento público de Salgueiriños.

La fiesta comenzará a las 19.00 h., con nueve horas ininterrumpidas de música con la presencia de una docena de artistas gallegos.

Del artista más viral al "electro de Xinzo"

Entre todos los artistas que formarán parte del festival destaca la presencia de Lg1do (Santa Comba) o el vigués Guzmen. Los dos son los autores de 'Darche', una canción que logró colarse en el top 5 de las canciones más virales de España en Spotify.

Saúl Rodríguez Maroñas, Lg1do, en una de sus actuaciones / CEDIDA

Junto a ellos, también sonará el rap de Xián Pais, Willow Ghz o X Maseda, así como el "electro de Xinzo" de Kid Mount. 'O Neno do Monte', como también es conocido, es otra de las grandes puntas de lanza de este nuevo movimiento y este año está dando mucho de que hablar, especialmente con su canción Esta Vida Pide Outra, que muchos señalan como "a canción do verán".

Entradas ya a la venta

También habrá hueco para la música electrónica con la presencia de uno de los DJs más destacados del panorama autonómico, el compostelano Kike Varela, o con Zarko DJ. El cartel lo completan Lil Sam, Jallejo, Big Meu y Ak Villar.

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Las entradas para el festival están a la venta hasta el 14 de abril a través de la plataforma www.woutick.com a partir de 16,83 euros.