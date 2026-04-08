Estela Blanco, la virtuosa flautista de Cee que estudia en el Conservatorio de A Coruña y ya conquista escenarios gallegos

Su ilusión era aprender a tocar el piano o la guitarra, pero en la escuela de música de Cee no había plazas y optó por la flauta, con la que Estela Blanco Román se ha convertido a sus 16 años en una de las promesas más firmes de este instrumento.

La excelencia interpretativa y técnica de Estela le ha permitido alzarse con el prestigioso Premio Especial OCSUC en las II Xornadas de Frauta de Galicia, y el próximo sábado, día 11, iniciará en el Círculo das Artes de Lugo una gira de conciertos como solista con la Orquesta y Coro de la Universidad de Santiago de Compostela (OCUSC), bajo la batuta de Mario Díaz Otero.

Orquesta de la Universidad de Santiago de Compostela en uno de sus conciertos. / Cedida

Una gira que continuará en Cee, su tierra natal, el día 12, y el 19 de abril actuará en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval, de Santiago de Compostela. Además, el 18 de abril realizará una grabación profesional en estudio de la obra Concertino para flauta y orquesta de Cécile Chaminade.

La joven cuenta además con un consolidado perfil de artista en plataformas digitales, en el que destaca su grabación de la Quirpa Guatireña, disponible en Spotify y Amazon Musica.

Estela Blanco Román es una de las grandes promesas de la flauta. / Gemma Román

Blanca recuerda que todo comenzó cuando tenía solo cinco años. "Desde pequeña mi madre -la soprano Gemma Román- me enseñó a leer notas musicales y mi padre me daba clases de piano", afirma.

Como la mayoría a esas edades, añade, "mi intención era cursar piano o guitarra en la Escuela Municipal de Música de Cee, pero como ya no había plazas, el director, Fernando Fraga, me animó a cursar flauta porque había una buena profesora: Patricia González".

Fue entonces cuando dijo: "vamos a probar, porque mi ilusión era la de salir a tocar con la banda para hacer pasacalles y participar en conciertos".

Desde entonces, la flauta es parte de su vida. Actualmente, cursa 1º de Bachillerato y 6º de grado profesional de flauta en el Conservatorio de A Coruña.

Estela Blanco Román inició sus estudios de flauta en la Escuela de Música de Cee. / Cedida

Con Fernando Gracia ha hecho ya diversas audiciones de obras para flauta, como el Concierto en Sol Mayor, de Mozart; la Fantasía Pastoral Húngara, de Doppleer; el Concertino, de C. Chaminade; y Fantasía, de Telemann.

Estela forma parte también de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de A Coruña, y participó en la parte musical de la representación de la zarzuela A lenda de Montelongo. Además, estudia con Laurent Blaiteau en el Curso de Especialización Instrumental, y participa, como flauta reserva, en la temporada 25/26 de la Orquesta Joven Sinfónica de Galicia.

Desde 2018 forma parte de la Banda de Música de Cee y de la Coral Airiños de Quenxe, de Corcubión, como flautista acompañante y solista. Asimismo, colaboró con la Coral Costa da Morte y forma parte del Trío Madrigalia, integrado por la soprano Gemma Blanco y el pianista Miguel Blanco.

Integrarse en una orquesta

Mirando al futuro, Estela Blanco asegura que "mi objetivo es formar parte de una orquesta y también me gustaría ser profesora de un conservatorio".

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De momento, afronta con "mucha ilusión" la gira con la Orquesta de la Universidad de Santiago, y el 7 de mayo ofrecerá su Recital Fin de Grado de flauta en la Sala de Cámara del Conservatorio de Música de A Coruña.