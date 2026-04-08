Gran participación na quinta edición de Escola en Camiño

A iniciativa de FARO, El Correo Gallego e La Opinión A Coruña xunto á Consellería de Educación pon en valor a ruta xacobea

O xurado do certame, composto por profesionais de FARO e a Consellería de Educación. / Marta G. Brea

Gabriela Barreiro

Vigo

Un ano máis, o Camiño de Santiago entrou nas aulas galegas da man da creatividade do alumnado, convertido en historias, debuxos e interpretacións propias. Así quedou reflectido na quinta edición do certame Escola en Camiño, que reuniu a miles de nenos e nenas de centros educativos de toda Galicia arredor dunha mesma proposta: achegarse á ruta xacobea desde a súa propia mirada.

Organizado por FARO, El Correo Gallego e La Opinión A Coruña, en colaboración coa Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia, o certame contou nesta ocasión coa participación de 83 centros educativos e máis de 3.000 estudantes.

Nesta convocatoria presentáronse traballos nas categorías de Debuxo e Literatura, xunto con outras propostas que foron recoñecidas con premios especiais, sempre co Camiño como eixo central. Entre estes recoñecementos destacaron o Premio Especial ‘Valores do Camiño’ para o CPR Hermanos Quiroga e CEIP Pintor Laxeiro, o Premio de Educación Especial para o CEE Saladino Cortizo, así como o recoñecemento á mellor serie de ilustracións para o IES Proval. Tamén se concedeu o premio especial ‘Camiño lúdico’ ao IES Proval e ao CEIP Ás Gándarás Sofán. O conxunto das obras destacou pola variedade de enfoques e pola capacidade do alumnado para trasladar á aula unha realidade que forma parte do seu contorno.

A selección dos traballos correu a cargo dun xurado integrado por representantes da Consellería e da organización. Por parte da administración educativa participou o delegado territorial en Pontevedra, César Pérez Ares, xunto a Rafael Sánchez-Agustino, director do CFR de Vigo. Completaron o xurado Sonia García, directora de eventos corporativos de FARO, e Alba Chao, xornalista e redactora xefa .

En total, concedéronse 25 galardóns: 18 na categoría de Debuxo, 2 en Literatura e 5 premios especiais, que puxeron o foco en propostas especialmente destacadas. Os premios abranguen diferentes etapas educativas, desde Educación Primaria ata Secundaria e Bacharelato, o que evidencia a transversalidade do proxecto dentro do sistema educativo galego.

Deste xeito, o certame consolídase como unha iniciativa que leva o Camiño de Santiago ás aulas desde unha perspectiva participativa, permitindo ao alumnado reinterpretar o seu significado e facelo propio.

Máis alá dos premios, o proxecto reforza o vínculo das novas xeracións cun dos símbolos máis recoñecidos de Galicia, mantendo viva a súa presenza tamén no ámbito educativo.

