La compostelana María Varela, satisfecha por el compromiso de Sanidad de implementar el cribado de cáncer de mama de los 45 años a los 74

Agradecida por la receptividad y el compromiso por parte de sus interlocutores en el Ministerio de Sanidad de que van a trabajar para implementar en todas las comunidades el cribado de cáncer de mama entre los 45 y los 74 años, la compostelana María Varela admite sin embargo sentir cierta tristeza porque "por un lado eso ya tenía que estar resuelto desde 2020, y por otro porque seguimos quedando fuera del cribado mujeres como yo, con un cáncer antes de los 45 años y sin antecedentes familiares".

Tras ser recibida en la sede del ministerio por el director general de Salud Pública y Equidad, Pedro Gullón, y por la subdirectora general de Promoción, Prevención y Equidad en Salud, Estefanía García Camiño, después de una campaña en Change.org, change.org/MamografiasALos40, a la que se han adherido ya más de 86.000 firmas y que sigue abierta, explica que "nos han dicho que van a hacer un estudio sobre las pacientes que están siendo tratadas para ver los números reales que hay en España porque yo les he insistido en que esos números no existen, y nos han dicho que van a empezar a trabajar en ello, a investigar y ver si se pueden adelantar las mamografías a los 40 años".

Pediría mayor agilidad

No obstante, y en relación con el adelanto del cribado a los 45, la compostelana afincada en A Baña apunta también que "les he expuesto que un programa de cribado de 1990 como el que tenemos, igual está un poco obsoleto, y aunque están receptivos a trabajar para adelantarlo, el problema es que igual no se implementa de forma efectiva hasta 2030 a partir de los 45, con lo que "mientras muchas mujeres caerán enfermas y morirán por el camino".

Otro de los compromisos de esta reunión, concertada tras haber presentado en marzo de forma simbólica más de 65.000 firmas recabadas con la campaña que inició en noviembre pasado coincidiendo con el día de su 43 cumpleaños y en la que ha estado acompañada por la integrante de Change.org María de la Cruz, es el de que se van a modificar los protocolos de atención primaria para favorecer la detección precoz en mujeres jóvenes y se va a apostar por un mayor conocimiento sobre la incidencia del cáncer de mama en el conjunto del Estado.

Seguirá vigilante y con la campaña abierta

Convencida de que su lucha es justa y de que mientras tenga energías va a seguir con ella, entre otras cosas porque "muchísimas mujeres me han contado que ellas también han sido diagnosticadas muy jóvenes, con lo que desgraciadamente no somos ni dos ni tres", María Varela recalca que la campaña para adelantar el cribado de cáncer de mama va a continuar abierta para quienes quieran sumarse a ella y que seguirá vigilante sobre los compromisos que le han trasladado desde el Ministerio de Sanidad, "peleando hasta que se cumplan".