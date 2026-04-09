Misión Artemis II, en directo: los astronautas se preparan para emprender el camino de vuelta hacia la Tierra

Los astronautas de Artemis II empezarán este jueves a preparar la cabina para el amerizaje, previsto para el sábado

Los astronautas de Artemis II empezarán este jueves a preparar la cabina y a estudiar los procedimientos de entrada antes del amerizaje, previsto por la NASA para el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (EEUU) (02:07 del sábado hora española) frente a la costa de San Diego.

De esta manera, la tripulación empezará a guardar el equipo e instalar sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto para la reentrada. Los funcionarios de la NASA ya han confirmado además que el USS John P. Murtha ha zarpado y se dirige al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico.

Durante este miércoles, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA Jeremy Hansen, se turnarán para probar y evaluar la prenda para la intolerancia ortostática que se usa debajo del traje del Sistema de Supervivencia de la tripulación. Ésta les ayudará a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.