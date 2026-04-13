Así son las obras de mejora del Palacio de Marivent, la residencia de los Reyes en Mallorca, que empiezan esta semana

El Palacio de Marivent, residencia oficial de los Reyes en Mallorca, se somete desde este miércoles y hasta final de año a sus primeras obras de remodelación en 25 años, más allá de los trabajos de mantenimiento que el Govern ejecuta de forma periódica.

El proyecto tiene un presupuesto de medio millón de euros. Ha sido adjudicado a la empresa Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje, con sede en Palma. Y, como ya avanzó este diario el pasado enero, afecta a partes muy variadas del edificio que diseñó Guillem Forteza en 1923 para Joan de Saridakis y su primera esposa, la escultora francesa Laura Mounier, así como a otras zonas y edificaciones del complejo.

En primer lugar, en el edificio principal, que sigue ocupando la Reina Sofía en muchos periodos a lo largo del año, se sustituirán piezas de piedra de marés erosionadas en la fachada sur, la más expuesta a la intemperie. Se arreglarán las fisuras en la cubierta de la terraza de la primera planta, así como las grietas que han aparecido en el falso techo de la terraza cubierta de la primera planta. Del mismo modo, se sustituirán baldosas cerámicas deterioradas en la terraza principal del edificio. Se reparará la característica balaustrada de la fachada sur. Se eliminarán las humedades de la habitación de la torre, la que cuenta con mejores vistas, y finalmente se barnizarán las maderas exteriores de la torre y se pintarán todas las persianas.

Del mismo modo, se arreglará la plazoleta frente al palacio, donde los Reyes reciben a sus invitados antes de las audiencias.

En la piscina de Marivent se reparará el camino de acceso, se sustituirá una barandilla metálica y se sustituirán piezas de piedra de Santanyí erosionadas en el entorno de la pileta. También se renovará una parte de los vestuarios. Y se repararán las instalaciones de la piscina, cuya maquinaria se encuentra en mal estado, así como una bomba de natación a contracorriente que utilizaba la Familia Real y se encontraba en desuso desde hace tiempo.

Del mismo modo, también se ejecutarán reparaciones y mejoras en el Edificio Barbacoa, en el Edificio Barlovento, en el Edificio Embat y en el Edificio Sotavento, anexos a la construcción principal que diseñó Guillem Forteza.

Las piscinas de Son Vent, en la imagen, y la principal de Marivent se encuentrna muy deteriorada. / Lorenzo

Reparaciones en Son Vent, la residencia de los Reyes Felipe y Letizia

En Son Vent, donde se alojan el Rey Felipe VI y la Reina Letizia en sus estancias en Mallorca, se repararán los muros exteriores y el camino de acceso, así como el camino interior de este edificio anexo y los empedrados.

Hay más trabajos por ejecutar, según señala la memoria del contrato al que ha tenido acceso este diario. Por ejemplo, en el portal principal del complejo que da a la calle Joan Miró se recolocarán dos piezas ornamentales restauradas que fueron retiradas por riesgo de desprendimiento.

También en el vial interior de acceso al palacio se arreglarán diversos tramos que presentan pavimento y muretes en mal estado.

El resto de trabajos corresponden a las instalaciones del complejo. Por ejemplo, se instalará un descalcificador en los conductos de agua corriente. También se repasará el sistema de riego de los jardines y se pondrá a punto, ya que hasta ahora sufría problemas de presión a causa de la antigüedad de una bomba. También se sustituirán dos focos del jardín, las calderas y depósitos acumuladores, y se repararán las cañerías de aguas sucias que corren paralelas al muro exterior de la calle Joan Miró, afectadas por las raíces de los árboles.

Los Reyes en Marivent durante la recepción a la sociedad mallorquina durante el verano de 2025 / B. Ramon

Precisamente, el último contrato de obras que se ejecutó en Marivent fue de arbolado: la siembra el año pasado de un total de 20 cipreses, que tuvo un coste de 9.000 euros. La licitación fue adjudicada a la empresa Viveros Can Juanito.

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Está previsto que los trabajos se interrumpan durante las vacaciones de los Reyes en Mallorca, entre finales de julio y la primera quincena de agosto, y que después puedan retomarse hasta el final de año sin posibilidad de prórroga, como especifica el contrato.