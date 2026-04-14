Juan Carlos I vuelve a Sanxenxo: primera visita para regatear con el 'Bribón'

Juan Carlos I ya está en Sanxenxo, en su primera visita del año a la ría de Pontevedra, donde prevé navegar el fin de semana en la segunda serie de la Liga Española de la clase 6 metros tras haberse perdido la primera entrega del campeonato por el conflicto de Oriente Próximo, que le impidió viajar en marzo. El avión privado en el que voló el padre de Felipe VI aterrizó este martes antes de la hora programada, las seis de la tarde, en el aeropuerto vigués de Peinador procedente de Vitoria, ciudad a la que llegó el domingo para acudir a la Clínica de Eduardo Anitua, donde suele pasar las revisiones médicas.

En la pista de Peinador lo recibió, como suele ser habitual, su anfitrión en Galicia, Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, entidad que organiza la competición de vela en la que está inscrito el 'Bribón'. Se trata del Trofeo Xacobeo 2027, en el que también están anotados el 'Stardust', el 'Caprice-RH Prive', el 'Acacia' y el 'Titia'.

El rey emérito, con cazadora náutica y pantalón azul marino, se sentó en el asiento del copiloto y saludó a los gráficos que le esperaban a la salida del recinto aeroportuario. Desde allí, por carretera, se desplazó a Sanxenxo, donde se aloja una vez más en la casa de Campos en Nanín, a donde llegó sobre las 18.45, cuando volvió a saludar desde el coche a la docena de periodistas y cámaras que aguardaban su presencia.

Esta es su primera visita a la comunidad gallega este año tras haber cancelado la que tenía previsto hacer en marzo debido a la guerra en Oriente Próximo, que afectó a los vuelos desde Abu Dabi, lugar en el que reside desde 2020.

Entonces, su intención era tomar parte en la primera serie de la Liga Española de 6 Metros, pero finalmente no pudo desplazarse y la competición se disputó sin él.

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En las últimas semanas, Juan Carlos Iha protagonizado varios actos públicos en España y Francia. El pasado 5 de abril asistió, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, a la reaparición del torero Morante de la Puebla en la plaza de la Maestranza de Sevilla en su primera visita a España desde el pasado mes de noviembre. El día siguiente, lunes 6, se desplazó a Cascais (Portugal) tras pernoctar en Sevilla; el sábado 11 recibió en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, tituladas 'Reconciliación', escritas junto a Laurence Debray, y el domingo viajó a Vitoria para visitar la Clínica de Eduardo Anitua, donde suele pasar revisiones médicas. De allí, llegó ayer a la ría, donde estará, en principio, hasta el domingo.