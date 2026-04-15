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Diego González Rivas y su equipo realizan siete intervenciones en Liberia con cirugía mínimamente invasiva

Llevaron esta técnica por primera vez al país africano con unidad móvil de última generación

El equipo de Diego González Rivas con su unidad móvil en Liberia.

El equipo de Diego González Rivas con su unidad móvil en Liberia. / LOC

RAC

El cirujano coruñés Diego González Rivas y su equipo acaban de regresar de una expedición en Liberia con su unidad móvil para llevar por primera vez la técnica mínimamente invasiva en cirugía torácica al país africano.

Con sistemas de conexión satélite y 5G, gases medicinales controlados de forma centralizada, zona de esterilización, frigorífico para medicamentos, pantallas 4K de alta definición, mesa quirúrgica de última generación y un respirador moderno, se realizaron tres neumonectomías por pulmones destruidos, una lobectomía por aspergiloma y tres intervenciones adicionales.

La técnica empleada fue Uniportal VATS, con una incisión de dos a tres centímetros.

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“Habéis hecho historia. No solo en Liberia, sino en siete vidas que llevarán siempre el sello de la Fundación Diego González Rivas”, comenta la directora Carla Salgado.

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