Agotadas las entradas de Rock in Rio Lisboa para ver a Linkin Park

A dos meses de la apertura de puertas, el día dedicado al rock de la 11.ª edición de Rock in Rio Lisboa, ha colgado el cartel de entradas agotadas. El 21 de junio, la Ciudad del Rock se prepara para recibir a miles de fans en una jornada que reúne algunas de las mayores referencias del rock mundial y artistas que continúan reinventando el género, incluyendo a Linkin Park, Cypress Hill, Kaiser Chiefs, Hoobastank, Sepultura y P.O.D., prometiendo cerrar por todo lo alto el primer fin de semana de lo que será la mayor edicióndel festival en Portugal.

Cabe recordar que Rock in Rio Lisboa se prepara para cuatro días de programación diversa que cruza estilos musicales, generaciones y experiencias. La 11.ª edición del festival en Portugal arranca el 20 de junio con un día pop, pensado para toda la familia, con artistas como Katy Perry, Pedro Sampaio, Charlie Puth o Calema, seguido el 21 de junio, un dia dedicado al rock

En el segundo fin de semana, el 27 de junio tendrá lugar el Legends Day, con iconos como Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy o 4 Non Blondes, y el evento se cerrará el 28 de junio con música urbana protagonizada por 21 Savage, Central Cee, Rema y Matuê.

Entre las novedades, y con muchas sorpresas aún por desvelar, destaca el espectáculo aéreo “The Flight”, con acrobacias de cinco aeronaves Yak 52 sincronizadas con música y pirotecnia, además del refuerzo de las áreas de hospitalidad y experiencias premium, pensadas para un público internacional y corporativo.

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Rock in Rio Lisboa regresa a la Ciudad del Rock los días 20, 21, 27 y 28 de junio de 2026. Las entradas para los días 20, 27 y 28, y el abono para el segundo fin de semana, siguen disponibles en tickets.rockinriolisboa.pt (powered by Fever), feverup.com, tiendas Worten y worten.pt.