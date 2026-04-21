La misión Curiosity detecta más de 20 moléculas orgánicas en Marte: "Son los componentes básicos para el origen de la vida"

Todavía no sabemos a ciencia cierta si hay vida en Marte o si en algún momento la hubo. Pero gracias al trabajo de misiones como la de 'Curiosity', un todoterreno marciano que lleva más de una década explorando el planeta rojo, cada vez tenemos más pistas para saber si el suelo marciano en algún momento ha reunido las condiciones (y los ingredientes) para hacerlo. Según anuncia este martes la revista 'Nature Communications', un equipo de investigadores de Estados Unidos ha llevado a cabo un experimento inédito utilizando este robot y ha descubierto la presencia de más de 20 moléculas orgánicas en Marte. Entre ellas, varios de los "componentes básicos para el origen de la vida" y algunos compuestos "nunca antes hallados" en el planeta rojo. Los expertos afirman que el hallazgo es entusiasmante pero, aún así, recuerdan que aún es pronto para saber si estos elementos indican la existencia de vida extraterrestre o si son los restos de procesos geológicos complejos o de impactos de meteoritos.

Los expertos creen que estos compuestos pudieron formarse cuando en Marte aún había lagos o que llegaron a lomos de meteoritos

El trabajo, liderado por la científica Amy Williams, de la Universidad de Florida, se ha centrado en un experimento científico planificado desde la Tierra pero llevado a cabo por 'Curiosity' desde el suelo de Marte. Durante su exploración del planeta rojo, iniciada en 2012, el robot se detuvo a recoger muestras de terreno en la región conocida como Glen Torridon, en el famoso cráter Gale, una zona rica en minerales arcillosos que alguna vez contuvo agua. Según relatan los investigadores, el laboratorio a bordo de esta misión se incorporaron solo dos recipientes con hidróxido de tetrametilamonio (TMAH), un compuesto utilizado en los laboratorios para trabajos complejos y que, en este caso, se utilizó para "descomponer, liberar y detectar" los compuestos preservados en la roca marciana. Gracias a la "minuciosa planificación del experimento" y, cómo no, a un poco de suerte, 'Curiosity' pudo llevar a cabo un experimento hasta ahora inédito en Marte y detectar la presencia de más de 20 moléculas orgánicas en el hostil suelo del planeta rojo.

Variedad de materia orgánica

No es la primera vez que una misión robótica detecta la presencia de materia orgánica en Marte. De hecho, tanto 'Curiosity' como su hermano 'Perseverance' han realizado varios hallazgos similares. Pero en esta ocasión, según afirman los expertos, estaríamos ante una de las variedades más ricas halladas hasta la fecha de moléculas orgánicas en el planeta rojo entre las que, por primera vez, destaca la detección de "una molécula nitrogenada con una estructura similar a la de los precursores del ADN, un compuesto químico nunca antes visto en Marte". Los científicos afirman que los análisis confirman la presencia de "sustancias químicas ampliamente consideradas como componentes básicos para el origen de la vida tal y como la conocemos". También indican que "la superficie marciana puede conservar moléculas que podrían servir como indicios de vida antigua" en el planeta rojo. Aunque para confirmar o desmentir estas ideas harán falta más estudios.

Los expertos creen que estos compuestos pudieron formarse cuando en Marte aún había lagos o que llegaron a lomos de meteoritos

La científica que ha liderado este análisis afirma que podríamos estar ante "restos de materia orgánica que se ha conservado en Marte durante al menos 3.500 millones de años". O dicho de otro modo, es posible que estos compuestos sean un recuerdo de cuando en el planeta rojo el agua fluía y formaba desde cursos fluviales hasta grandes lagos. Otra hipótesis, según afirma Williams, es que estos compuestos orgánicos no se hayan originado en el suelo marciano sino que llegaran a lomos de meteoritos que, tal y como han apuntado otros estudios, parece que pudieron transportar los ingredientes básicos para que brote la vida hasta distintos puntos del cosmos. "Puede que los mismos meteoritos que cayeron sobre Marte y dejaron estos compuestos orgánicos fueron los mismos que llegaron Tierra y que, al encontrar un entorno más propicio, proporcionaron los componentes básicos para la vida tal como la conocemos en nuestro planeta", afirma la investigadora.

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