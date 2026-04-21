El talento como motor del Barcelona Open Banc Sabadell

La excelencia operativa de un torneo de la magnitud del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó no se construye únicamente sobre lo que sucede en la pista. Detrás de cada jornada de competición hay un ecosistema humano que hace posible que la experiencia funcione con precisión, cercanía y coherencia, tanto para jugadores como para asistentes.

En este contexto, Eurofirms Group renueva su compromiso con el torneo como socio estratégico en gestión de personas. una alianza que alcanza ya su sexto año consecutivo y que pone de manifiesto una forma compartida de entender el deporte y el trabajo: desde las personas.

Cultura People first y valores deportivos

La colaboración entre el torneo y Eurofirms va más allá de la cobertura de necesidades operativas puntuales. Tal y como explica Mónica Sánchez, directora de Marketing y Comunicación del grupo, “la calidad de un evento de esta dimensión se sostiene, en gran parte, sobre el bienestar, la motivación y el encaje de las personas que lo hacen posible”.

El modelo People First que aplica Eurofirms prioriza la alineación entre las competencias profesionales y los valores que definen tanto al deporte como a la organización: compromiso, superación, responsabilidad compartida y trabajo en equipo. Un enfoque que entiende el talento no como un recurso, sino como un vínculo entre personas y proyectos.

Esta filosofía ha permitido que Eurofirms, con presencia internacional y una amplia red de profesionales, se consolide como un aliado especializado en la creación de equipos para eventos de gran proyección. En el caso del Barcelona Open, el impacto trasciende lo operativo y refuerza el papel del torneo como generador de oportunidades laborales de calidad en la ciudad de Barcelona.

Una operativa integral basada en las personas

El Barcelona Open Banc Sabadell 2026, celebrado entre el 11 y el 19 de abril, ha vuelto a situar a la ciudad en el centro del panorama tenístico internacional, lo que exige una organización capaz de responder con agilidad, coordinación y vocación de servicio.

Durante los nueve días de competición, Eurofirms Group ha acompañado al torneo en la incorporación de más de 120 profesionales, distribuidos en áreas clave como:

• Atención al público y hospitality, con un claro foco en la experiencia del asistente.

• Logística interna, esencial para garantizar la fluidez del evento.

• Soporte a jugadores, facilitando su día a día durante la competición.

La selección y gestión de estos equipos ha priorizado no solo la capacitación técnica, sino también la actitud, el compromiso y la adecuación al entorno del torneo, permitiendo que una operativa compleja se desarrolle con naturalidad y coherencia a lo largo de todas las jornadas.

Un patrocinio que deja huella

Tras seis años de colaboración, el vínculo entre Eurofirms y el Trofeo Conde de Godó se ha convertido en un ejemplo de cómo el patrocinio puede generar valor real cuando se basa en principios compartidos. Una alianza que pone el acento en las personas, en el cuidado del talento y en la construcción de experiencias que trascienden lo deportivo.

Porque en un torneo donde cada detalle cuenta, son las personas quienes marcan la diferencia.