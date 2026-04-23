La magia del encaje de bolillos se hace viral

El sonido y el ritmo con el que la palilleira Lucita Figueroa maneja los bolillos en el Parador Costa da Morte, de Muxía, ha conquistado las redes. En poco más de una semana, un vídeo que subió a su perfil de Facebook (Encajes Lucita) se ha viralizado y supera ya los 3,4 millones de visualizaciones y suma más de 37.000 "me gusta".

A ello hay que sumar los "cientos de mensajes de todo el mundo" que ha recibido estos días Lucita aplaudiendo lo que a muchos "les parece magia", afirma la encajera muxiana. Calificativos como "increíble" o muestras de admiración "por la rapidez" con la que mueve los palillos abundan entre las reacciones recibidas.

Lucita Figueroa exhibiendo su arte al pie del Atlántico, en Muxía. / Diego Alonso

Lo que inicialmente pretendía ser un vídeo más de promoción del centenario arte del encaje acabó convirtiéndose en un gran escaparate mundial para la experta palilleira. "Ha sido una sorprendas muy grande, no me esperaba esto", afirma.

El autor: un modelo internacional de Vimianzo

Casualidades de la vida, o no, en la creación del vídeo también hay mucho arte. Y es que su autor es Damián Álvarez, el modelo internacional vimiancés, gerente de Gubem Event y director de la pasarela de la Mostra do Encaixe de Camariñas.

Él mismo da la clave del éxito del vídeo: "la combinación perfecta entre imagen y sonido. El ritmo de los palillos, tan característico, se convirtió en un elemento diferencial que conectó con personas de todo el mundo".

Un ejemplo, añade Damián, de como "una buena idea, bien ejecutada, puede tener un impacto real".

Al pie de la cascada de O Ézaro

A Lucita Figueroa, que además de exhibir su arte en el Parador de Costa da Morte también palilla al pie de la cascada de O Ézaro (Dumbría), lo que más le preguntan es "¿cómo puede ser que con unos palos y unos hilos se consiga algo así?".

Su respuesta es muy clara: "igual que un músico se guía por unas partituras y un arquitecto crea planos para construir casas, las palilleiras nos guiamos por un cartón que es nuestra plantilla para elaborar encaje".

Aunque le impresiona el impacto en las redes, a Lucita lo que más le satisface es el contacto directo con la gente. Ayer mismo, recibió a cientos de turistas en su puesto de O Ézaro. "Lo bueno es que la gente vea como trabajas y explicarle como lo haces. Eso hace que valoren más esta artesanía", afirma.

Uno de los abanicos de encaje que elabora Lucita Figueroa. / Cedida

Con esos bolillos que tanto impresionan a todo el mundo, Lucita Figueroa crea una amplia variedad de productos de encaje.

Noticias relacionadas

Con la llegada del calor, los más demandados son los abanicos, que combinan "delicadeza y tradición, y aportan un toque especial, elegante y único en cada uso", afirma. Son además "un accesorio práctico, que refleja el valor de lo hecho a mano y la esencia de nuestra tierra", concluye la palilleira muxiana.