Los médicos empiezan el lunes su tercera huelga del año sin atisbo de llegar a un acuerdo con Sanidad

Los médicos encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año contra el Estatuto Marco. Arranca el lunes del 27 y se extenderá hasta el jueves. Un nuevo paro sin atisbo de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. "La falta de propuestas reales que den respuesta a las principales reivindicaciones ha llevado al Comité de Huelga a mantener el calendario de movilizaciones con una semana de huelga al mes hasta, al menos, el próximo mes de junio", señala CESM en un comunicado. La titular de Sanidad, Mónica García, defendía esta misma semana, en el Senado, que la reforma impulsada por su departamento y aseguraba que "el diálogo sigue intacto".

Desde la anterior convocatoria de marzo se han producido cuatro reuniones entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga, en las que se retomó el diálogo que había roto el ministerio en diciembre y parecía posible seguir negociando para desencallar el conflicto. Sin embargo, sostiene CESM, no ha sido posible llegar a un acuerdo.

Huelgas autonómicas

También en esta ocasión hay comunidades que han convocado sus huelgas autonómicas coincidentes con la nacional para reclamar competencias propias a sus respectivos gobiernos. Estos días ha estado de huelga CESM Aragón (del 20 al 24 de abril, sumándose también a la nacional del 27 al 30), CESM Comunidad Valenciana (del 27 al 30 de abril) o CESM Canarias (30 de abril y 4 de mayo).

Fuera de los sindicatos confederados también hay huelga convocada en Catalunya por Metges de Catalunya el 27 de abril o en Madrid por AMYTS del 27 al 30 de abril. En esta comunidad, AMYTS informa de que la Consejería de Sanidad les ha convocado a una reunión la semana que viene para abordar reivindicaciones que dependen de las comunidades autónomas.

Concentraciones

A lo largo de la semana se celebrarán concentraciones y manifestaciones en las distintas comunidades autónomas. Desde el Comité de Huelga esperan que el miércoles sea el día con mayor concentración de movilizaciones. Ese día, AMYTS se concentrará frente al Ministerio de Sanidad. Metges de Catalunya, por su lado, ha convocado una manifestación con motivo del paro del 27 de abril, la décima jornada de huelga del colectivo desde el inicio de las movilizaciones el pasado mes de octubre.

El conflicto entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad por el Estatuto marco se arrastra desde hace meses. El 27 de marzo, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) actuara como mediadora independiente para intentar desbloquear la huelga médica. Sin embargo, el Comité de Huelga rechazó esa mediación.

Esta misma semana, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba la suspensión de la reunión conjunta prevista con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco, tras considerar que una de las partes, en alusión al Comité, no ha cumplido el acuerdo alcanzado. Los sindicatos, por su lado, han pedido la dimisión de la ministra por ese señalamiento y dicen no ser responsables de la cancelación del encuentro.

Estatuto propio

El Comité de Huelga reclama la creación de un Estatuto Marco propio, acorde a su formación y responsabilidad profesional. Asimismo, exige un ámbito de negociación específico, "con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas".

Entre sus reivindicaciones figuran también la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Hasta junio

La huelga de la próxima semana será la tercera de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio, en caso de que no se desbloquee la situación. Las siguientes están programadas para las semanas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, pedía este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra Mónica García, por su "auténtica incapacidad" para solucionar el conflicto.

A nivel autonómico, el Govern balear ha lamentado "profundamente" que una nueva huelga de médicos y ha exigido al presidente Sánchez, que "pida disculpas" a los ciudadanos. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha subrayado que los paros realizados hasta ahora han supuesto un coste de 7,3 millones de euros para Baleares y la anulación de 50.000 consultas.

Noticias relacionadas

En Euskadi, la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, por su lado, ha pedido a la ministra de Sanidad que "lidere con hechos, con diálogo y con financiación" y le ha reclamado que "ponga encima de la mesa soluciones" para acabar con la huelga.