¿Qué síntomas provoca la sarna? ¿Cómo puede prevenirse?

Los nuevos casos de sarna detectados en una residencia de mayores en Oleiros y entre los trabajadores sanitarios del Hospital de Conxo, en Santiago, levantan la alarma por una enfermedad cutánea muy contagiosa que produce prurito, pero ¿cómo podemos reconocerla y evitarla?

La sarna es una forma altamente contagiosa de escabiosis provocada por el parásito Sarcoptes scabiei, un minúsculo ácaro de apenas 0,4 milímetros. Aunque popularmente, esta enfermedad se ha asociado a la falta de higiene y a la pobreza, se trata de un mito tan extendido como erróneo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que puede aparecer en cualquier grupo de edad, pese a que los ancianos y los menores son los más vulnerables.

Una mujer con sarna se aplica pomada para aliviarla. / LOC

El síntoma más característico de esta enfermedad es el picor (prurito). Para diferenciarlo de otras afecciones de la piel, los dermatólogos explican que el picor es más intenso y, aunque se produce durante todo el día, es mayor por la noche. Otra diferencia importante es que casi nunca suelen afectar a un solo miembro del hogar, dado que el contagio se produce por contacto estrecho.

La sarna no afecta a todas las partes del cuerpo, como sí puede ocurrir por ejemplo con la dermatitis atópica. La escabiosis suele afectar a las manos, muñecas y a la zona genital.

Las lesiones de la sarna más habituales son pápulas eritematosas (enrojecimiento), papulares y pruriginosas. "Son elevadas, rojizas, y con surcos que va dejando el parásito", detallan los dermatólogos.

Uno de los medicamentos más prescritos para acabar con esta enfermedad de la piel es la permetrina tópica. Los dermatólogos también recetan Ivermectina, un medicamento oral indicado para los pacientes que no responden a las lociones y cremas recetadas.

Si el tratamiento es eficaz, en una semana aproximadamente la afección habrá sido erradicada. Sin embargo, el parásito puede vivir durante días en la ropa, sábanas, fundas del sofá… Por ello, ante un caso de sarna, hay que realizar una buena higiene de toda la ropa, especialmente la ropa interior, además de sábanas y toallas, a una temperatura superior a 60 grados.

La ropa que no pueda lavarse a esta temperatura debe guardarse en bolsas de plástico durante al menos ocho días, ya que es el tiempo que puede vivir el ácaro.

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Aunque algunos miembros de la familia no tengan picores, es importante realizar una desinfección de la ropa de todos, ya que pueden reinfectarse unos a otros.