Los médicos empiezan su tercera semana de huelga estatal por el Estatuto Marco

Los médicos y facultativos de todo el Estado inician este lunes una nueva semana de huelga, la tercera en lo que va de año, en un escenario de bloqueo con el Ministerio de Sanidad tras el fracaso de las negociaciones sobre el Estatuto Marco. El paro, convocado desde la jornada de mañana hasta el jueves 30 de abril, forma parte de un calendario de movilizaciones que el Comité de Huelga prevé mantener hasta junio si no se producen avances.

La convocatoria responde al rechazo de los sindicatos médicos a la propuesta del Ministerio, que consideran insuficiente para regular las condiciones laborales del colectivo. En este sentido, reclaman un marco propio de negociación que reconozca las particularidades del ejercicio médico y garantice seguridad jurídica en aspectos clave. Entre sus principales demandas figuran la implantación efectiva de la jornada de 35 horas, la compensación del exceso de jornada y un modelo de jubilación flexible sin penalizaciones.

El conflicto se ha intensificado en las últimas semanas tras encadenarse varias reuniones sin acuerdo. La cancelación de un encuentro previsto entre ambas partes, decidida por el Ministerio al acusar a los sindicatos de incumplir lo pactado, ha contribuido a deteriorar aún más la relación. Desde el Comité de Huelga denuncian la ausencia de propuestas “reales” y han elevado el tono contra la ministra Mónica García, a la que responsabilizan directamente del estancamiento de las conversaciones.

A este escenario se suma el fracaso del intento de mediación impulsado en el seno del sistema sanitario, después de que los sindicatos rechazaran la participación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes al considerarla una parte implicada y no un actor neutral en el conflicto.

La huelga de esta semana es la tercera de un total de cinco convocadas hasta el inicio del verano, con nuevas jornadas previstas para mayo y junio. El Comité de Huelga confía en intensificar la presión durante estos días, especialmente en la jornada del miércoles, señalada como el principal foco de movilización en distintos puntos del Estado.

En Galicia, la convocatoria estatal coincide con movilizaciones propias del sindicato O’Mega, mayoritario entre los facultativos del Sergas, que reclama a la Xunta la apertura de una mesa de negociación para un convenio colectivo específico. Esta protesta coexistirá con el rechazo al Estatuto Marco estatal, donde O'Mega forma parte también del Comité de Huelga, y refleja un malestar compartido en torno a las condiciones laborales del personal médico.

Noticias relacionadas

Impacto asistencial

La situación derivada de este conflicto laboral llevó ya al conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, a demandar «la dimisión» de la ministra de Sanidad. Y es que las dos semanas previas de huelga, tanto en febrero como en marzo, han dejado en Galicia más de 200.000 actos asistenciales suspendidos, según los cálculos realizados por el Sergas.