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Tragedia ferroviaria

La jueza requiere a Adif para que aclare si instaló elementos reciclados en la vía de Adamuz

La Guardia Civil informa al juzgado de que, un mes después de solicitarlo, aún no ha recibido respuesta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sobre la trazabilidad de los materiales

Trabajos para recuperar la vía de Adamuz una semana después de la tragedia.

Trabajos para recuperar la vía de Adamuz una semana después de la tragedia. / A. J. González

Pilar Cobos

Córdoba

La plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que informe, en el plazo de cinco días, detallando si instaló materiales nuevos o reciclados en el tramo del accidente de Adamuz. Esta decisión tiene lugar después de que la Guardia Civil, que investiga el accidente, informe al juzgado de la falta de contestación, por parte de Adif, a una petición de información realizada el 24 de marzo pasado.

En una diligencia del 21 de abril, el Instituto armado explica que se dirigió a Adif "al objeto de aclarar si los elementos de la vía instalados entre el PK. 316 y el PK. 320 de la línea AVE, 010 (Madrid-Sevilla) eran de nueva instalación o reciclados". En concreto, se refería a los raíles, balastro y traviesas. También solicitó información relativa a la trazabilidad de esos elementos y a la certificación de los mismos.

La jueza dictó providencia el 25 de abril

Sin embargo, tras casi un mes sin obtener respuesta, ha trasladado a la instructora la situación "por si considera oportuno reiterar la información solicitada". En consecuencia, el 25 de abril pasado la jueza dictó una providencia donde requiere a Adif para que, en el plazo de cinco días, aclare al juzgado la información reclamada por la Guardia Civil, en sus funciones de Policía Judicial en esta tragedia.

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El mantenimiento de la vía de alta velocidad donde aconteció el accidente el 18 de enero pasado, provocando 46 fallecidos, está en el centro de la investigación, dado que la hipótesis principal del origen del siniestro apunta a una rotura de la vía. Por ello, los investigadores estudian el trabajo desarrollado por Adif hasta la fecha y permanecen a la espera de poder analizar los materiales en laboratorios para esclarecer las causas de la catástrofe.

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