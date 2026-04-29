Una investigación asocia la microbiota intestinal con casos más graves de hígado graso

Cada vez más estudios relacionan la microbiota, los millones de microorganismos que habitan en nuestros intestinos y distintos orificios del cuerpo, con múltiples enfermedades. De hecho, se están convirtiendo en una de las grandes esperanzas de la medicina porque podrían estar relacionados con el 95% de las patologías. En este contexto, una nueva investigación arroja luz sobre la relación entre la microbiota intestinal y la salud del hígado.

En concreto, investigadores de IBIMA Plataforma BIONAND, pertenecientes al Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Universitario y del Hospital Virgen de la Victoria, en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, y con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), han descubierto el posible papel del butirato, un ácido graso producido por bacterias intestinales, con el hígado graso, también conocido como enfermedad hepática metabólica.

Es la patología más frecuente en el mundo, afecta a más del 30% de la población adulta y hasta un 70% de personas con obesidad y diabetes tipo 2. Y el peligro es que puede convertirse en una inflamación grave, fibrosis o incluso derivar en cáncer de hígado. En este contexto, el nuevo estudio demuestra que los pacientes con estadios más avanzados de hígado graso o enfermedad hepática metabólica tienden a tener niveles más bajos de butirato en su organismo.

“Tras analizar datos de más de 1.000 personas hemos encontrado que tener bajos niveles de butirato se asocia con una mayor gravedad de la enfermedad hepática metabólica”, asevera Alicia González, coautora del estudio. “El butirato es un ácido graso de cadena corta que tiene numerosos efectos beneficiosos en la salud humana y que se genera cuando nuestras bacterias intestinales fermentan la fibra de los alimentos”.

Las bacterias implicadas

Sin embargo, las personas con esta patología en estadios más avanzados tienen menor presencia de las bacterias que generan el ácido graso. "Encontramos una reducción de bacterias como Faecalibacterium prausnitzii y del género Eubacterium”, indica Bruno Ramos, investigador del IMIB y coautor del estudio.

Al mismo tiempo, la reducción de niveles de butirato y de estas bacterias beneficiosas se asocian a más inflamación del hígado, fibrosis, más resistencia a la insulina, mayor sobrepeso, mayores niveles de colesterol y triglicéridos, es decir, "un perfil metabólico más desfavorable", apunta a su vez José Ignacio Martínez, otro de los coautores.

La causa-efecto

Pese al hallazgo, los autores son prudentes y subrayan que los resultados muestran que hay una asociación entre la microbiota y la salud del hígado, pero aún no se puede establecer una relación clara causa-efecto. “Este trabajo abre la puerta a nuevas líneas de investigación, ya que la medición de los niveles de butirato y de las bacterias productoras podría servir en el futuro como un posible marcador para identificar a las personas con mayor riesgo de complicaciones”, subraya José Carlos Fernández, investigador principal del estudio.

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"Estos resultados refuerzan la importancia de la microbiota intestinal en nuestra salud, pero necesitamos más estudios para confirmar si aumentar el butirato mediante la dieta o con suplementos podría modificar la progresión de la enfermedad hepática metabólica", precisa.