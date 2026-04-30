Muere el periodista José Antonio Pardellas, creador de la coletilla "una hora menos en Canarias"

El periodista José Antonio Pardellas, Premio Canarias de Comunicación en 2010, ha fallecido este jueves a los 88 años de edad. Originario de Vigo, Pardellas fue una figura fundamental en la historia de la comunicación en Canarias. Tras sus inicios en Radio Juventud en 1958, se convirtió en 1964 en el primer locutor y presentador de televisión en las islas, poniendo rostro y voz al nacimiento de Telecanarias. Su profesionalidad marcó un hito en la pequeña pantalla y en las ondas de Radio Nacional de España (RNE), donde por oposición desarrolló una carrera impecable como redactor, presentador y, finalmente, director regional, llegando a liderar procesos clave como la fusión de RNE y Radio Cadena Española en todo el territorio nacional.

Más allá de su labor informativa, Pardellas forma parte del imaginario colectivo español por un detalle que cambió la radio para siempre. Durante su etapa en el programa Protagonistas, y ante el desconcierto que causaba el horario peninsular en los oyentes isleños, fue él quien sugirió a Luis del Olmo la icónica coletilla de "una hora menos en Canarias". Este hecho, recogido por la historiografía de la radio, simboliza su constante empeño por integrar la realidad canaria en el mapa mediático nacional, colaborando con grandes figuras como Eduardo Sotillos o Carlos Tena.

El periodista José Antonio Pardellas / E. D.

Miembro de la Academia Española de las Ciencias de la Radio desde 2008, Pardellas nunca abandonó el análisis de la actualidad canaria. Su agudeza intelectual quedó grabada en programas históricos como 'Tajaraste' de Radio Club Tenerife o sus entrevistas en Radio Isla, y se mantuvo activo hasta sus últimos días en espacios como los 'Desayunos del Mencey'. Con su partida, desaparece un maestro de periodistas y un humanista que, desde su formación en Geografía e Historia, supo explicar Canarias al mundo con rigor, elegancia y una vocación de servicio público inigualable.

"Figura fundamental de la comunicación"

Muchos han sido los que han querido darle el último adiós a uno de los periodistas que abrieron el camino a nivel local y nacional. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó el "legado de profesionalidad intachable" que deja Pardellas. El socialista puso en valor la pérdida de un "referente, en estos tiempos en los que hay que reivindicar el periodismo como uno de los pilares de la democracia".

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Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, calificó como "maestro" a José Antonio Pardellas, "una voz inconfundible de las ondas radiofónicas desde las que instauró la coletilla tan famosa de 'una hora menos en Canarias'".