Datos INE
Las víctimas de violencia de género con órdenes de protección bajan un 3,8% en 2025
Se registraron 1.935 menores víctimas de violencia de género (hijos, en guarda o custodia o que conviven) vinculados a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección
El número de mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección disminuyó un 3,8 % en 2025, hasta 33.373, mientras que en ese periodo aumentaron un 7,4 % las de violencia doméstica -9.513-, la que se ejerce sobre cualquier persona del ámbito familiar, aunque también es mayoritaria sobre las mujeres.
Son datos de la 'Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género. Año 2025' que publica el INE este jueves, que ofrece datos de víctimas con órdenes de protección y denunciados con medidas cautelares que han sido inscritos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia.
La tasa de mujeres víctimas de violencia de género fue de 1,5 por cada 1.000 mujeres mayores de 14 años y solo se situaron por debajo de la media nacional Navarra, Galicia, Madrid, País Vasco y Cataluña. Casi la mitad de las 33.373 de esas mujeres (el 47,5 %) tenían entre 30 y 44 años.
Además, se registraron 1.935 menores víctimas de violencia de género (hijos, en guarda o custodia o que conviven) vinculados a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección.
De las 9.513 víctimas de violencia doméstica, 5.789 eran mujeres (el 60,9 %) y 3.724 hombres (39,1 %).
- Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
- Los hoteles de A Coruña, ante el traslado del concierto de El Último de la Fila de Riazor a Santiago: 'Esperamos que algunas reservas se mantengan
- Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores
- Dani Rodríguez: 'Como deportivista, después de tantos años, me queda esa espinita de haber podido jugar en el Deportivo
- El CTA reconoce el error en el penalti de Quagliata que permitió al Burgos empatar con el Deportivo: 'El VAR no debería haber intervenido
- Un policía de A Coruña ayuda a dar a luz a la mujer de un compañero antes de que lleguen los sanitarios: 'Cando naceu choramos da emoción
- Arde el ascenso a la ACB: las cuentas del Leyma Coruña para subir directo frente al Fibwi Palma
- El Concello de A Coruña oferta más de mil plazas para excursiones gratuitas: estos son los destinos